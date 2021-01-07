Різдво 2021: звичаї та традиції святкування в Україні

Зібрали ключові традиції святкування Різдва в Україні. Читайте далі та дізнайтеся усі різдвяні звичаї, яких дотримуються українці.

Хто з нас в дитинстві вірив у різдвяне диво? Напевно, кожен. Дивлячись у вікно на засніжені вулиці, по яких ніби в унісон з мерехтінням морозу виблискували новорічні вогні з вікон, ми чекали, коли ж зійде найперша зірка, яка сповістить про велике чудо людям – народження Сина Божого. Попри те, що ми вже дорослі та погода за вікном далека від святкової, бажання знову побачити різдвяне диво у нас з роками не згасло.

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Різдво є головним з християнських свят, яке вирізняється своїми звичаями та традиціями, особливим для кожного народу. Сьогодні ж я розповім (а комусь нагадаю) про основні традиції та звичаї святкування Різдва саме в Україні.

Святий вечір

Святкування Різдва в Україні є усталеною традицією, яка передається від покоління до покоління. Різдву передує 40 денний піст, який розпочинається 28 листопада і завершується 7 січня. Цей піст отримав назву Пилипівка, бо останній день перед постом збігається з днем пам’яті святого апостола Пилипа.

Святвечір розпочинається 6 січня, і супроводжується багатьма традиціями та обрядами. Особливим ритуалом святвечора вважається прикрашання святкового столу.

Особливою стравою у Святвечір є кутя / kolizhanka

У давнину стіл застилали соломою, а підлогу хати сіном – це символізувало ясла, на які клали народженого Ісуса. Святкова вечеря розпочинається з появи першої зірки на небі. Господар дому першим сідає за стіл і запалює свічку, яка символізує безсмертя та світло.

Головною різдвяною стравою є кутя, яку куштують першою. Її готують переважно з пшеничної крупи з додаванням родзинок, меду та маку. Проте кожна господиня чи господар по-своєму модифікує рецепт куті й, в такий спосіб, намагається його удосконалити. А про найкращі українські рецепти куті на Святвечір читайте тут.

Опісля куштування куті можна переходити до інших страв, яких на столі має бути 12, адже кількість страв символізує 12 апостолів. За традицією, у різних регіонах України склад страв може варіюватися, проте кількість – ні.

Одним з важливих звичаїв святкування Різдва в Україні є внесення до хати снопа пшениці або жита, який називається "дідухом". Він символізує добробут. Колись його ставили під іконами, а сьогодні його ставлять в куток столу.

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Різдво

Святкування Різдва розпочинається вранці, 7 січня / OGO

Святкування Різдва розпочинається вранці, 7 січня. Українці зустрічають одне одного зі словами "Христос народився!", а у відповідь чують "Славімо його!". Святкують українці, переважно, у родинному колі. Сідають за щедрий, але вже не пісний стіл. У цей день навідують рідних, друзів, згадують померлих. Діти та молодь ідуть колядувати.

До речі, коляда – є суто українською традицією. Колядники своїми піснями прославляють народження Ісуса Христа та славлять господарів. За це отримують коляду: продукти, цукерки, гроші.

Вертеп

Вертеп / 4ernetki

Переважно на Західній Україні, традиційним різдвяним звичаєм є вертеп – дійство, що показує народження Ісуса. Вертеп може бути як пересувний (ляльковий) театр, так і вертеп зі справжніми акторами. Сюжети вертепів зазвичай є сталими: народження Ісуса Христа та інші євангельські події. Дуже важливо дотримуватись звичаїв, які нам заповідали предки, бо за звичаями можна ідентифікувати націю.

Хай Різдво Христове принесе у вашу оселю щастя, мир, взаєморозуміння в колі близьких і вмотивує на спілкування з людьми, яких ви з особистих причин, давно не бачили або не хотіли бачити. У Різдво дуже важливо пробачати та бути пробаченим. "Христос народився!"

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