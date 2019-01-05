Кутя на Різдво: найкращі українські рецепти куті на Святвечір

Кутя на Різдво 2018 – одна з 12 традиційних страв. Рецептів куті на Святвечір існує невичерпна кількість. Готуйте новаторську та традиційну українську кутю для всієї родини разом із Радіо МАКСИМУМ.

Кутя – це головна страва Святої Вечері, з неї заведено починати вечерю. Кутя настільки живильна і багата на мікроелементи і вітаміни, що її можна сміливо використовувати як самостійну страву для щоденного раціону, і до того ж вона дуже смачна!

І ще: Меню на Різдво: скільки страв має бути на Святвечір

Кутя з пшениці з горіхами

Смачна кутя з пшениці / Сітіпарк

Інгредієнти:

Пшениця, волоські горіхи, мак – у пропорціях 2:1:1

Родзинки – 50 г

Мед – 100 г

Спосіб приготування:

Промити пшеницю та замочити на кілька годи. Після цього варити на невеликому вогні до повної готовності.

Промити мак, залити коропом на півгодини, перемолоти кілька разів у блендері чи у м'ясорубці.

Подрібнити та підсмажити горіхи.

Родзинки залити окропом, а мед розбавити водою чи вершками.

Змішати всі компоненти та смакувати :)

Рисова кутя

Смачна рисова кутя / Клуб кулинаров

Інгредієнти:

Рис – 1 склянка

Мак – 100 г

Волоські горіхи – 100 г

Мед – 1-3 ст. ложки

Цукор, кориця – за смаком

Спосіб приготування:

Склянку рису залити 1,5 склянки окропу, накрити кришкою та варити кілька хвилин на сильному вогні. Після цього дати крупі настоятись.

Подрібнити горіхи та потовкти мак. Змішати всі компоненти.

Кутя з шоколадом і халвою

Смачна кутя з шоколадом і халвою / cookorama

Інгредієнти:

Пшениця – 200 г

Родзинки – 50 г

Волоські горіхи – 50 г

Мак – 20 г

Халва – 50 г

Чорний шоколад – 50 г

Узвар та мед – за смаком

Спосіб приготування:

Добре промити пшеницю, залити окропом на варити до повної готовності.

Шоколад, горіхи та халву нарізати дрібними шматочками

Охолодити крупу та додати до неї всі інгредієнти. Можна додати узвар, щоб створити потрібну вам консистенцію.

Кутя різдвяна з перловки

Смачна різдвяна кутя з перловки / politeka.net

Інгредієнти:

Перлова крупа – 200 г

Волоські горіхи – 50 г

Родзинки – 50 г

Мак – 150 г

Вершки – 1/2 склянки

Цукор та мед – за смаком



Спосіб приготування:

Крупу промити та залити водою у співвідношення 1:3, варити до готовності. Остудити.

Мак залити окропом та варити до такого стану, щоб можна було легко розтирати. Готовий пропустити через блендер чи м'ясорубку.

Ізюм залити окропом, горіхи подрібнити.

Змішати всі інгредієнти.

Кутя з сухофруктами і малиною

Смачна кутя з сухофруктами / QuLady

Інгредієнти:

Пшениця або рис – 200 г

Сушені груші чи яблука, родзинки (або сушена малина) – чверть склянки

Цукор та мед – за смаком

Спосіб приготування:

Промити пшеницю і залити 4 склянками окропу. Варити крупу до 25 хвилин разом.

За кілька хвилин до готовності додати яблука, родзинки та малину.

Коли пшениця буде готова, то залишиться додати меду та дозволити настоятись 1-2 години.

Кутя в глиняних горщиках

Смачна кутя в горщиках / Повар

Інгредієнти:

Пшениця – 2 склянки

Мак – 1 склянка

Вишневе варення без кісточок – 2 ст. ложки

Волоські горіхи – 1/2 склянки

Родзинки – 1/2 склянки

Цукор та мед – за смаком

Спосіб приготування:

Залити пшеницю на всю ніч водою. Вранці добре промити, вкласти до глиняних горщиків так, щоб вода була над зерном на 2 пальці вище.

Поставити до духовки горщики з крупою. Коли закипить вода, то вогонь зменшити до мінімуму та чекати до повної готовності.

Мак залити окропом і залити на 1-2 години. Злити воду, перетерти з цукром, медом. Додати вишневе варення, родзинки та подрібнені горіхи.

Готову масу додати до горщиків з пшеницею та залишити ще на півгодини.

Кутя: рецепт приготування в мультиварці

Смачна кутя в мультиварці / Webspoon

Інгредієнти:

Пшениця – 2 склянки

Мак – 1 склянка

Волоські горіхи – 1/2 склянки

Родзинки – 1/2 склянки

Цукор та мед – за смаком

Спосіб приготування:

Пшеницю промити, засипати у чашу мультиварки і додати води у співвідношенні 1:5. додати солі. Увімкнути режим тушкування та налаштувати час 2,5 години.

Якщо пшениця вже пропарена, то обирати режим каші на час 30-40 хвилин.

Родзинки та мак залити окропом, а горіхи подрібнити.

Коли мак набрякне, то злити воду, додати цукру та перетерти.

Змішати всі інгредієнти.

Це цікаво: Корисні властивості куті: рятує від застуди і втоми