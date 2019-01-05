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Кутя на Різдво: найкращі українські рецепти куті на Святвечір
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Кутя на Різдво 2018 – одна з 12 традиційних страв. Рецептів куті на Святвечір існує невичерпна кількість. Готуйте новаторську та традиційну українську кутю для всієї родини разом із Радіо МАКСИМУМ.
Кутя – це головна страва Святої Вечері, з неї заведено починати вечерю. Кутя настільки живильна і багата на мікроелементи і вітаміни, що її можна сміливо використовувати як самостійну страву для щоденного раціону, і до того ж вона дуже смачна!
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Кутя з пшениці з горіхами
Інгредієнти:
- Пшениця, волоські горіхи, мак – у пропорціях 2:1:1
- Родзинки – 50 г
- Мед – 100 г
Спосіб приготування:
- Промити пшеницю та замочити на кілька годи. Після цього варити на невеликому вогні до повної готовності.
- Промити мак, залити коропом на півгодини, перемолоти кілька разів у блендері чи у м'ясорубці.
- Подрібнити та підсмажити горіхи.
- Родзинки залити окропом, а мед розбавити водою чи вершками.
- Змішати всі компоненти та смакувати :)
Рисова кутя
Інгредієнти:
- Рис – 1 склянка
- Мак – 100 г
- Волоські горіхи – 100 г
- Мед – 1-3 ст. ложки
- Цукор, кориця – за смаком
Спосіб приготування:
- Склянку рису залити 1,5 склянки окропу, накрити кришкою та варити кілька хвилин на сильному вогні. Після цього дати крупі настоятись.
- Подрібнити горіхи та потовкти мак. Змішати всі компоненти.
Кутя з шоколадом і халвою
Інгредієнти:
- Пшениця – 200 г
- Родзинки – 50 г
- Волоські горіхи – 50 г
- Мак – 20 г
- Халва – 50 г
- Чорний шоколад – 50 г
- Узвар та мед – за смаком
Спосіб приготування:
- Добре промити пшеницю, залити окропом на варити до повної готовності.
- Шоколад, горіхи та халву нарізати дрібними шматочками
- Охолодити крупу та додати до неї всі інгредієнти. Можна додати узвар, щоб створити потрібну вам консистенцію.
Кутя різдвяна з перловки
Інгредієнти:
- Перлова крупа – 200 г
- Волоські горіхи – 50 г
- Родзинки – 50 г
- Мак – 150 г
- Вершки – 1/2 склянки
- Цукор та мед – за смаком
Спосіб приготування:
- Крупу промити та залити водою у співвідношення 1:3, варити до готовності. Остудити.
- Мак залити окропом та варити до такого стану, щоб можна було легко розтирати. Готовий пропустити через блендер чи м'ясорубку.
- Ізюм залити окропом, горіхи подрібнити.
- Змішати всі інгредієнти.
Кутя з сухофруктами і малиною
Інгредієнти:
- Пшениця або рис – 200 г
- Сушені груші чи яблука, родзинки (або сушена малина) – чверть склянки
- Цукор та мед – за смаком
Спосіб приготування:
- Промити пшеницю і залити 4 склянками окропу. Варити крупу до 25 хвилин разом.
- За кілька хвилин до готовності додати яблука, родзинки та малину.
- Коли пшениця буде готова, то залишиться додати меду та дозволити настоятись 1-2 години.
Кутя в глиняних горщиках
Інгредієнти:
- Пшениця – 2 склянки
- Мак – 1 склянка
- Вишневе варення без кісточок – 2 ст. ложки
- Волоські горіхи – 1/2 склянки
- Родзинки – 1/2 склянки
- Цукор та мед – за смаком
Спосіб приготування:
- Залити пшеницю на всю ніч водою. Вранці добре промити, вкласти до глиняних горщиків так, щоб вода була над зерном на 2 пальці вище.
- Поставити до духовки горщики з крупою. Коли закипить вода, то вогонь зменшити до мінімуму та чекати до повної готовності.
- Мак залити окропом і залити на 1-2 години. Злити воду, перетерти з цукром, медом. Додати вишневе варення, родзинки та подрібнені горіхи.
- Готову масу додати до горщиків з пшеницею та залишити ще на півгодини.
Кутя: рецепт приготування в мультиварці
Інгредієнти:
- Пшениця – 2 склянки
- Мак – 1 склянка
- Волоські горіхи – 1/2 склянки
- Родзинки – 1/2 склянки
- Цукор та мед – за смаком
Спосіб приготування:
- Пшеницю промити, засипати у чашу мультиварки і додати води у співвідношенні 1:5. додати солі. Увімкнути режим тушкування та налаштувати час 2,5 години.
- Якщо пшениця вже пропарена, то обирати режим каші на час 30-40 хвилин.
- Родзинки та мак залити окропом, а горіхи подрібнити.
- Коли мак набрякне, то злити воду, додати цукру та перетерти.
- Змішати всі інгредієнти.
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