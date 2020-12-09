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Різдво врятує рік: Twenty One Pilots випустили нову святкову пісню

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Twenty One Pilots – Christmas Saves The Year, - фото 1
Twenty One Pilots – Christmas Saves The Year,

Гурт Twenty One Pilots здивував шанувальників несподіваною прем'єрою пісні "Christmas Saves The Year", яка точно подарує затишний зимовий настрій. Слухай новий трек та будь в курсі всіх новинок музики на Радіо МАКСИМУМ!

Американські інді-рокери Twenty One Pilots зробили зимовий подарунок для прихильників, випустивши нову пісню "Christmas Saves The Year" (Різдво врятує рік). За лічені години композиція зібрала майже пів мільйона переглядів на Youtube та тисячі захоплених коментарів.

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Приємна несподіванка від Twenty One Pilots точно не була зайвою у цьому нелегкому 2020 році, але хлопці все ж вірять, що не все втрачено. Тому вмикайте новинку та заряджайтесь святковим настроєм!

Twenty One Pilots Christmas Saves The Year, слухати пісню онлайн:

Twenty One Pilots Christmas Saves The Year, текст пісні:

Snow falls down from the gray sky
Ashes fall in the sea
Plans are thrown to the wayside
Frozen days of the week

But everybody wants to make it home this year
Even if the world is crumbling down
Cause everybody’s got somebody who’s got their name on a shelf
With cheap décor and flavored cheer
You rest assured, Christmas saves the year

Dust off old photo boxes
This one’s marked ‘92
Years past seemed so much grander
This one needs to come through

Cause everybody wants to make it home this year
Even if the world is crumbling down
Cause everybody’s got somebody who’s got their name on a shelf
With cheap décor and flavored cheer
You rest assured, Christmas saves the year

Twenty One Pilots Christmas Saves The Year, переклад пісні українською:

З сірого неба падає сніг
Попіл падає у море
Плани відходять на другий план
Морозні дні тижня

Але всі хочуть повернутись додому цього року
Навіть якщо світ руйнується
Тому що у кожного є хтось, хто має своє ім'я на полиці
З дешевим декором та ароматним вітанням
Будьте впевнені, Різдво врятує рік

Витріть пил зі старих фотоальбомів
Цей позначений 1992
Минулі роки видались набагато величнішими
Цей потрібно пережити

Бо всі хочуть повернутись додому цього року
Навіть якщо світ руйнується
Тому що у кожного є хтось, хто має своє ім'я на полиці
З дешевим декором та ароматним вітанням
Будьте впевнені, Різдво врятує рік

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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