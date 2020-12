Різдво врятує рік: Twenty One Pilots випустили нову святкову пісню

Гурт Twenty One Pilots здивував шанувальників несподіваною прем'єрою пісні "Christmas Saves The Year", яка точно подарує затишний зимовий настрій. Слухай новий трек та будь в курсі всіх новинок музики на Радіо МАКСИМУМ!

Американські інді-рокери Twenty One Pilots зробили зимовий подарунок для прихильників, випустивши нову пісню "Christmas Saves The Year" (Різдво врятує рік). За лічені години композиція зібрала майже пів мільйона переглядів на Youtube та тисячі захоплених коментарів.

Приємна несподіванка від Twenty One Pilots точно не була зайвою у цьому нелегкому 2020 році, але хлопці все ж вірять, що не все втрачено. Тому вмикайте новинку та заряджайтесь святковим настроєм!

Twenty One Pilots – Christmas Saves The Year, слухати пісню онлайн:

Twenty One Pilots – Christmas Saves The Year, текст пісні:

Snow falls down from the gray sky

Ashes fall in the sea

Plans are thrown to the wayside

Frozen days of the week

But everybody wants to make it home this year

Even if the world is crumbling down

Cause everybody’s got somebody who’s got their name on a shelf

With cheap décor and flavored cheer

You rest assured, Christmas saves the year

Dust off old photo boxes

This one’s marked ‘92

Years past seemed so much grander

This one needs to come through

Cause everybody wants to make it home this year

Even if the world is crumbling down

Cause everybody’s got somebody who’s got their name on a shelf

With cheap décor and flavored cheer

You rest assured, Christmas saves the year

Twenty One Pilots – Christmas Saves The Year, переклад пісні українською:

З сірого неба падає сніг

Попіл падає у море

Плани відходять на другий план

Морозні дні тижня

Але всі хочуть повернутись додому цього року

Навіть якщо світ руйнується

Тому що у кожного є хтось, хто має своє ім'я на полиці

З дешевим декором та ароматним вітанням

Будьте впевнені, Різдво врятує рік

Витріть пил зі старих фотоальбомів

Цей позначений 1992

Минулі роки видались набагато величнішими

Цей потрібно пережити

Бо всі хочуть повернутись додому цього року

Навіть якщо світ руйнується

Тому що у кожного є хтось, хто має своє ім'я на полиці

З дешевим декором та ароматним вітанням

Будьте впевнені, Різдво врятує рік

