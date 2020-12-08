У Google назвали ТОП пісень, які користувачі наспівували для пошуку

Компанія Google представила 100 найпопулярніших пісень, які юзери у США найчастіше шукали в цьому році за допомогою голосового помічника. Тож знайомимо вас з новим чартом.

Як відомо, з новим недавнім оновленням Google додав можливість шукати пісні через голосовий асистент. Нова функція програми може ідентифікувати будь-яку пісню, яку людина наспівує або насвистує протягом 10-15 секунд, а потім перенаправить в пошук Google для отримання додаткової інформації. І новою можливістю скористалося уже безліч користувачів з США, що дозволило визначити найпопулярніший трек.

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Найпопулярнішою піснею, яку шукали за допомогою голосового помічника став хіт "Old Town Road" від Lil Nas.

ТОП 10 композицій з пошуку

Lil Nas – Old Town Road

Rick Astley – Never Gonna Give You Up

Tonce and I – Dance Monkey

Gabby Barret – I Hope

Imgaine Dragons – Beliver

Machine Gun Kelly – Swing Life Away

Lewis Capaldi – Before You Go

Big $tunt – Capitalize Off Pain

AJR – Bang

Kendrick Lamar – Sing About Me

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