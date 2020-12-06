Музика твоєї зими: плейлист нових пісень грудня

Перший тиждень зими став атмосфернішим через нові треки, які виходять у світ та змушують танцювати, підспівувати та веселитись. Зібрали плейлист свіжих пісень за початок грудня 2020, які точно сподобаються і зарядять крутим настроєм!

Популярна музика змінюється неймовірно швидко, поповнюючи плейлисти шанувальників по всьому світу гарячими новинками. І хоч зимовий сезон лише стартував, але вже встиг принести сніг, святкову атмосферу та свіжі хіти від поп-зірок та початківців. Тому кожного тижня слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень від улюблених виконавців.

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Перший тиждень грудня відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як Брітні Спірс, YUNGBLUD, Шон Мендес, Шакіра та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

YUNGBLUD - love song (Official Audio)

Shawn Mendes - Higher (Lyric Video)

The Weeknd ft. ROSALÍA - Blinding Lights [Remix] (Official Lyric Video)

Shawn Mendes, Camila Cabello - The Christmas Song

Mariah Carey - Oh Santa! (Official Music Video) ft. Ariana Grande, Jennifer Hudson

Ava Max - My Head & My Heart [Official Lyric Video]

FINNEAS - Another Year (Official Audio)

Black Eyed Peas, Shakira - GIRL LIKE ME (Official Music Video)

FLETCHER - Last Laugh (Official Video) [From Promising Young Woman Official Soundtrack]

The Strokes - The Adults Are Talking (Official Video)

All Time Low: Monsters (feat. Demi Lovato and blackbear) (LYRIC VIDEO)

Bea Miller - self crucify

Bastille - Goosebumps ft. Kenny Beats

Britney Spears - Swimming In The Stars

Declan McKenna - Rapture (Official Video)

Tori Kelly - 25th

Why Don't We - Lotus Inn [Official Audio]

Dixie D'Amelio - One Whole Day Feat. Wiz Khalifa (Official Video)

RESONANCE - NCT 2020

Mmmh - KAI

Quinn XCII, Chelsea Cutler - Stay Next To Me (Official Video)

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