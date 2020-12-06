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Музика твоєї зими: плейлист нових пісень грудня

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Слухати популярні пісні онлайн

Перший тиждень зими став атмосфернішим через нові треки, які виходять у світ та змушують танцювати, підспівувати та веселитись. Зібрали плейлист свіжих пісень за початок грудня 2020, які точно сподобаються і зарядять крутим настроєм!

Популярна музика змінюється неймовірно швидко, поповнюючи плейлисти шанувальників по всьому світу гарячими новинками. І хоч зимовий сезон лише стартував, але вже встиг принести сніг, святкову атмосферу та свіжі хіти від поп-зірок та початківців. Тому кожного тижня слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень від улюблених виконавців.

Слухай новинки попереднього тижня тут

Перший тиждень грудня відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як Брітні Спірс, YUNGBLUD, Шон Мендес, Шакіра та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

  • YUNGBLUD - love song (Official Audio)
  • Shawn Mendes - Higher (Lyric Video)
  • The Weeknd ft. ROSALÍA - Blinding Lights [Remix] (Official Lyric Video)
  • Shawn Mendes, Camila Cabello - The Christmas Song
  • Mariah Carey - Oh Santa! (Official Music Video) ft. Ariana Grande, Jennifer Hudson
  • Ava Max - My Head & My Heart [Official Lyric Video]
  • FINNEAS - Another Year (Official Audio)
  • Black Eyed Peas, Shakira - GIRL LIKE ME (Official Music Video)
  • FLETCHER - Last Laugh (Official Video) [From Promising Young Woman Official Soundtrack]
  • The Strokes - The Adults Are Talking (Official Video)
  • All Time Low: Monsters (feat. Demi Lovato and blackbear) (LYRIC VIDEO)
  • Bea Miller - self crucify
  • Bastille - Goosebumps ft. Kenny Beats
  • Britney Spears - Swimming In The Stars
  • Declan McKenna - Rapture (Official Video)
  • Tori Kelly - 25th
  • Why Don't We - Lotus Inn [Official Audio]
  • Dixie D'Amelio - One Whole Day Feat. Wiz Khalifa (Official Video)
  • RESONANCE - NCT 2020
  • Mmmh - KAI
  • Quinn XCII, Chelsea Cutler - Stay Next To Me (Official Video)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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