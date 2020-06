River in the Sky: популярна співачка Duffy випустила новий сингл

Британська співачка Еймі Енн Даффі, що прославилася після виходу хіта Mercy ще у 2008 році, поступово повертається до музики після тривалої перерви. Слухайте її новий сингл на Радіо МАКСИМУМ!

У березні вона поділилася першим синглом – Something Beautiful, прем'єра якого пройшла на BBC Radio 2, а тепер опублікувала в інстаграмі ще один трек – River in the Sky.

Для кращих днів, які настануть, – підписала відео співачка.

Duffy – River in the Sky, слухати новий сингл онлайн:

Нагадаємо, раніше Даффі розповіла, що пішла зі сцени через жахливий інцидент. Виявилося, що співачку утримували у полоні протягом декількох днів, де її ґвалтували і примушували вживати наркотики.

"Мені не соромно сказати, що я провела майже десять років у повній самоті, і моє серце все ще горить, коли я про це пишу. [...] Зґвалтування – це як вбивство, ти залишаєшся живим, але мертвим всередині. Знадобилося дуже багато часу, щоб скласти докупи зруйновані частинки себе", – поділилася Даффі.

