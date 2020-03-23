Something Beautiful: слухайте нову пісню Duffy, випущену після 10-річної паузи

Популярна британська співачка Еймі Енн Даффі, відома під псевдонімом Duffy, прославилася на весь світ після виходу свого хіта Mercy у 2008 році. Після десятирічної перерви вона повернулася до музики, випустивши пісню Something Beautiful. Слухайте новинку на Радіо МАКСИМУМ!

В інстаграмі вона опублікувала пост, де розповіла, що записала нову пісню. Прем'єра треку Something Beautiful пройшла на BBC Radio 2.

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Це щось, що може підняти вам настрій у ці тривожні часи, якщо, звичайно, пісня вам сподобається. Я не планую робити реліз цієї пісні, просто хотіла зробити щось хороше для людей, які зараз на карантині, – пише Duffy.

Нагадаємо, раніше співачка розповіла, що покинула сцену через жахливий інцидент. Виявилося, що співачку утримували в полоні протягом декількох днів, де її ґвалтували і примушували вживати наркотики. Коли саме це сталося, Даффі не уточнила.

Duffy – Something Beautiful – слухайте пісню онлайн:

Співачка обіцяла, що вийде велике інтерв'ю, де можна буде дізнатися подробиці того, що сталося, але тепер каже, що це виявилося складніше, ніж вона думала. Оригінальний пост із заявою, яку вона зробила в кінці лютого, вже видалений з її інстаграму.

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