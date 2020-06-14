Найкращі пісні тижня: плейлист нової популярної музики

Нова музика літа не менш спекотна, аніж червень. Від цих треків з'являється невимовне бажання танцювати, ділитись гарним настроєм, а також просто підспівувати. Насолоджуйся новими піснями за перший місяць літа на Радіо МАКСИМУМ!

Перший місяць літа приніс не лише спекотну погоду, яку періодично розбавляли зливи, а й порцію крутої музики від відомих та нових виконавців. Щотижня на Радіо МАКСИМУМ лови найкрутіші поп-новинки, які вже встигли підкорити тренди інтернету та серця слухачів. Вмикай плейлист хітів червня та заряджайся настроєм на Радіо МАКСИМУМ!

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Червень відзначився свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Ленні Кравіц, Том Вокер, 6ix9ine та Nicki Minaj. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!

Плейлист нової музики червня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

Two Door Cinema Club - Tiptoes

Woodkid - Pale Yellow (Lyric Video)

Tom Walker - Wait for You (Audio)

Kygo, OneRepublic - Lose Somebody

Pink Sweat$ - Cadillac Drive (feat. Price)

Kodaline - Saving Grace

Astrid S - Dance Dance Dance

Diplo Presents: Thomas Wesley - Dance With Me (ft. Thomas Rhett & Young Thug)

HONNE - no song without you

Fontaines D.C. - I Don't Belong

AJ Mitchell - Burn

Ruth B. - If I Have A Son

G-Eazy - Stan By Me

TROLLZ - 6ix9ine & Nicki Minaj

Alice Chater - Two Of Us

Orville Peck - No Glory in the West

Izzy Bizu - Faded

Quinn XCII, Marc E. Bassy - Coffee

Lenny Kravitz - Ride

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