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Найкращі пісні тижня: плейлист нової популярної музики
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Нова музика літа не менш спекотна, аніж червень. Від цих треків з'являється невимовне бажання танцювати, ділитись гарним настроєм, а також просто підспівувати. Насолоджуйся новими піснями за перший місяць літа на Радіо МАКСИМУМ!
Перший місяць літа приніс не лише спекотну погоду, яку періодично розбавляли зливи, а й порцію крутої музики від відомих та нових виконавців. Щотижня на Радіо МАКСИМУМ лови найкрутіші поп-новинки, які вже встигли підкорити тренди інтернету та серця слухачів. Вмикай плейлист хітів червня та заряджайся настроєм на Радіо МАКСИМУМ!
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Червень відзначився свіжими кліпами та треками від таких виконавців, як Ленні Кравіц, Том Вокер, 6ix9ine та Nicki Minaj. Вони точно підіймуть тобі настрій та налаштують на позитивну хвилю!
Плейлист нової музики червня, слухати онлайн:
Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.
Список треків:
- Two Door Cinema Club - Tiptoes
- Woodkid - Pale Yellow (Lyric Video)
- Tom Walker - Wait for You (Audio)
- Kygo, OneRepublic - Lose Somebody
- Pink Sweat$ - Cadillac Drive (feat. Price)
- Kodaline - Saving Grace
- Astrid S - Dance Dance Dance
- Diplo Presents: Thomas Wesley - Dance With Me (ft. Thomas Rhett & Young Thug)
- HONNE - no song without you
- Fontaines D.C. - I Don't Belong
- AJ Mitchell - Burn
- Ruth B. - If I Have A Son
- G-Eazy - Stan By Me
- TROLLZ - 6ix9ine & Nicki Minaj
- Alice Chater - Two Of Us
- Orville Peck - No Glory in the West
- Izzy Bizu - Faded
- Quinn XCII, Marc E. Bassy - Coffee
- Lenny Kravitz - Ride
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