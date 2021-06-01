Реставратори очистили мармурову капелу Мікеланджело за допомогою бактерій

Група реставраторів об'єдналася з біологами, щоб очистити капелу Медічі, створену Мікеланджело у 1520-1535 роках. Для цього вони випустили на мармурову поверхню різні штами бактерій.

Як пише The New York Times, через 60 років після будівництва меморіальної каплиці, її зовнішній вигляд почав псуватися. З'являлися плями, деякі ділянки каменю знебарвлюється, а декоративні білі стіни тьмяніли.

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Реставратори змогли позбутися від більшості плям. Однак бруд на могилі герцога флорентійського Алессандро Медічі й інші стійкі плями вимагали особливого підходу. Тоді група ініціаторів вирішила таємно випробувати новий спосіб.

Біологи вибрали вісім штамів бактерій Serratia ficaria SH7, які поїдають бруд. Попередньо провівши тест на невеликій поверхні, вони пустили мікроорганізми по всій капелі. За їх словами, ці мікроби нешкідливі для людей і скульптур, а також живляться клеєм, маслом і фосфатами, які були знайдені у каплиці.

Одна з учасниць операції з очищення мармуру Даніела Манна зазначила, що "це було цілком таємно". За її словами, Алессандро Медічі був похований не зовсім правильно, і його останки просочувалися через кам'яну породу, утворюючи глибокі плями упродовж декількох століть.

"SH7 з'їла Алессандро", – зазначила Моніка Б'етті, колишній директор музею капели Медічі. Експеримент вдався – гробницю вдалося очистити від плям.

У травні NFT роботи Мікеланджело "Мадонна Доні" продали за 170 тисяч доларів. Покупцем стала дружина колекціонера з Риму, яка подарує картини чоловікові на 60-річний ювілей.

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