У Нью-Йорку відкрили унікальний парк на воді: круті фото

Нове "Чуло Великого Яблука", як його прозвали у мережі, називається "Маленький острів". Самому Нью-Йорку несподіваний парк обійшовся у 17 мільйонів доларів. Решту коштів – понад 240 мільйонів – пожертвували благодійниками.

Ними стали магнат Баррі Діллер і його дружина, модельєр Діана фон Фюрстенберг, пише NY Post. Дивіться, як виглядає неймовірний парк, який стоїть на воді.

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Парк розташований на річці Гудзон біля 14-ї Західної вулиці. Він був спроєктований британським архітектором Томасом Хезервіком, автором ще одного примітного нью-йоркського будинку Vessel, побудованого у формі бджолиних стільників. Спочатку вартість унікального парку була удвічі нижчою, проте у міру будівництва, його ціна зростала, і у результаті склала 265 мільйонів доларів.

74-річна Діана уже розповіла, що "Маленький острів" був мрією Баррі і його дарунком місту. Діллер цілком може собі це дозволити. Його статки оцінюють у 3 мільярди доларів. Він власник компанії InterActiveCorp, також є одним із засновників телевізійної мережі FOX. У 1974-1984 роках обіймав посаду голови ради директорів кіностудії Paramount Pictures. У 1984-1992 роках – був головою ради директорів кіностудії 20th Century Fox.

Платформу нового парку підтримують 132 бетонні колони-тюльпани. Він спроєктований з піками та долинами, а тому здається більшим за свої 9 тисяч квадратних метрів. З нього відкривається вид на хмарочоси Нью-Йорка.

Будували парк понад 10 років. У ньому розмістили амфітеатр на 687 місць для проведення концертів, висадили понад 350 видів дерев, чагарників і квітів, а також організували галявину для пікніків.

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