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Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото)

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Круті ідеї для домашньої бібліотеки - фото 1
Круті ідеї для домашньої бібліотеки

Кожен поціновувач книг мріє мати у себе вдома окремий куточок для літератури. А декому вдається навіть облаштувати справжню бібліотеку, про що свідчить ця яскрава добірка. Зацініть!

Книжкова полиця, книжкова шафа чи ціла книжкова кімната - шанувальники літератури однозначно не можуть відмовитись від можливості виділити у своїй домівці окреме місце для читання, передає Радіо Maximum. І це не дивно, адже бібліотеки створюють відчуття затишку і спокою, якого сьогодні бракує багатьом.

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Тому, коли користувачка Твіттера Мікаела поділилась фото своєї свіженької бібліотеки, про які мріяла з дитинства, то запустила справжній флешмоб. Люди не лише із захватом розглядали кімнату, а й ділились власними місцями, де зберігають книги. Відзначимо, що навіть перегляд цих кадрів надихає облаштувати і в себе такий куточок.

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Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото) - фото 459920

Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото) - фото 460095

Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото) - фото 460097

Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото) - фото 460098

Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото) - фото 460100

Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото) - фото 460101

Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото) - фото 460102

Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото) - фото 460103

Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото) - фото 460104

Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото) - фото 460105

Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото) - фото 460106

Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото) - фото 460107

Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото) - фото 460108

Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото) - фото 460109

Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото) - фото 460110

Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото) - фото 460111
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