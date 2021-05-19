Домашні бібліотеки, від яких важко відвести погляд (фото)

Кожен поціновувач книг мріє мати у себе вдома окремий куточок для літератури. А декому вдається навіть облаштувати справжню бібліотеку, про що свідчить ця яскрава добірка. Зацініть!

Книжкова полиця, книжкова шафа чи ціла книжкова кімната - шанувальники літератури однозначно не можуть відмовитись від можливості виділити у своїй домівці окреме місце для читання, передає Радіо Maximum. І це не дивно, адже бібліотеки створюють відчуття затишку і спокою, якого сьогодні бракує багатьом.

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Тому, коли користувачка Твіттера Мікаела поділилась фото своєї свіженької бібліотеки, про які мріяла з дитинства, то запустила справжній флешмоб. Люди не лише із захватом розглядали кімнату, а й ділились власними місцями, де зберігають книги. Відзначимо, що навіть перегляд цих кадрів надихає облаштувати і в себе такий куточок.



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