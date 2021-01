Раян Рейнольдс запустив нове шоу на Snapchat: у ньому він влаштовуватиме смішні челенджі

Snapchat представив трейлер свого власного реаліті-шоу "Ryan Reynolds Does not Know". Як можна здогадатися з назви, у ньому знявся Раян Рейнольдс. Гайда дивитися кумедний ролик на Радіо МАКСИМУМ!

Раян Рейнольдс спробував освоїти метання сокири, лате-арт, манікюр і створення VFX-ефектів, а також спробував навчитися складати квіткові композиції та вирізати крижані скульптури. Усе це він робив, звичайно ж, під керівництвом експертів.

Це цікаво: Єлизавета ІІ шукає інстаграм-менеджера: що входить у його обов'язки

Прем'єра шоу запланована на цю суботу, 30 січня. Усього в ньому буде дванадцять епізодів.

Раніше Snapchat випустив два інші оригінальні серіали – "The Solution Committee" про боротьбу з расовою нерівністю за участю Джейдена Сміта і "Will From Home" з його батьком, Віллом Смітом.

Серед інших майбутніх проєктів Раяна Рейнольдса – комедія "Upstate" за сценарієм Джона Огаста, який працював над "Чарлі та шоколадною фабрикою", "Великою рибою" і "Похмурими тінями" Тіма Бертона. Фільм вийде на Netflix.

Читайте також: Демі Мур шокувала змінами у зовнішності через невдалу пластику: фото