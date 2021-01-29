Демі Мур шокувала змінами у зовнішності через невдалу пластику: фото

Американська актриса Демі Мур відкрила показ будинку моди Fendi і спантеличила фанатів змінами зовнішності. Відео з заходу зірка опублікувала в Instagram.

Мур дефілювала на ефектному скляному подіумі в розкішному атласному костюмі чорного кольору, який складався зі штанів прямого крою і топа з широкими рукавами і глибоким декольте. Образ доповнило чорне взуття з блискітками, золотистий клатч і довгі сережки.

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"Здійснила підліткову мрію. Спасибі, Кім Джонс, за те, що я відкрила шоу Fendi SS21, і вітаю з гарним і чарівним дебютом", – написала Демі.

Однак увагу фанатів привернув не сам показ, а обличчя зірки. Вони припустили, що Демі зробила невдалу пластику і тепер зовсім не схожа на себе. "Невже це Демі Мур ... Її не впізнати", "На жаль, але, схоже, вона теж перекроїла своє обличчя", "Що сталося з обличчям Демі?".

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