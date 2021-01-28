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Єлизавета ІІ шукає інстаграм-менеджера: що входить у його обов'язки

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Інстаграм-менеджер Єлизавети ІІ зароблятиме мільйон гривень на рік - фото 1
Інстаграм-менеджер Єлизавети ІІ зароблятиме мільйон гривень на рік

У штаті Єлизавети II відкрилася вакансія "старшого асистента з комунікацій". Якщо говорити простіше, то британська королева шукає фахівця з соціальних мереж, якому особливо багато доведеться працювати з інстаграмом.

Розповідаємо, що входитиме до обов'язків інстаграм-менеджера Єлизавети ІІ.

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"Вам потрібно буде координувати новини, знаходити інфоприводи та створювати текстовий контент, підтримувати контакти з місцевими редакторами та володіти передовими технічними знаннями. Також ви будете працювати з аналітикою, оцінюючи ефективність і залученість, і пропонувати ідеї для майбутнього розвитку", – йдеться в описі позиції.

Єлизавета ІІ шукає інстаграм-менеджера: що входить у його обов'язки - фото 445329
Помічник вестиме інстаграм Єлизавети ІІ / Фото Unsplash

За інформацією Marie Claire, зарплата такого співробітника складе 27 000 фунтів стерлінгів на рік (близько 1 мільйона гривень). Також передбачені якісь бонуси. Місцем роботи стане, звичайно, Букінгемський палац.

Нагадаємо, у грудні Єлизавета II зробила незвичайний передноворічний знімок разом з членами своєї сім'ї – вони всі дотримувалися соціальної дистанції.

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