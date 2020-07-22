Раптом знадобиться: як виспатись під час тривалого польоту

Українців цього літа очікують в кількох найпопулярніших курортах, тож наша інструкція може неабияк знадобитися вам. Розповідаємо, як виспатися під час польоту: яку позу вибрати, що взяти з собою та яке місце в літаку краще вибрати.

Досвідчені мандрівники діляться лайфхаками, які дозволять повноцінно відпочити під час польоту.

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Що варто взяти на борт

Навушники з сильним шумопоглинання або якісні беруші. Маску для сну. Замість неї підійде шовковий шарф, якщо забули. Спеціальні надувні подушки на шию підтримають голову, що зніме навантаження з шийних м'язів і дозволить простіше заснути. Перед покупкою потрібно обов'язково її надути і перевірити. Можна згорнути верхній одяг і використовувати його замість подушки. Засіб проти сухості носа: будь-який зручний флакон з морською водою і проти сухості очей – зволожуючі краплі. Заснути з печінням в очах і з сухістю в носі не дуже легко. Купуйте воду в д'юті фрі: не пошкодуєте, адже спати з сухою гортанню неможливо. Зручний, легкий одяг з натуральних тканин.

Візьміть з собою на борт навушники

Найкращі пози для сну

Знайти положення для своїх рук, ніг і спини, щоб воно було комфортним для сусідів, зручним для себе і ще й безпечним – завдання можна вирішити. Можна відкинутися на столик попереду. У такому положення сповільнюється пульс і стає простіше заснути. Не соромтеся змінювати положення тіла коли спите. Вважається, що людина змінює позу уві сні не менше 20 разів.

Альтернативні пози:

Перші місця на початку економ-класу вільні для ніг , можна їх витягнути і вважати себе найщасливішою людиною.

, можна їх витягнути і вважати себе найщасливішою людиною. Якщо ви летите з другом, дружиною і вільне місце в ряді з трьох крісел, то можна впертися один на одного, сівши по краях . Або просто навалитися на плече.

. Або просто навалитися на плече. Якщо вільний весь ряд, можна просто влягтися на нього .

. Сісти на сидінні боком , перекинути ноги в прохід через підлокітник, головою прилягти на сидінні.

, перекинути ноги в прохід через підлокітник, головою прилягти на сидінні. Можна покласти на коліна рюкзак або іншу сумку і головою спертися на нього, обхопивши руками.

Не потрібно переживати, що ви не заснете. Це тільки викличе стрес і тривогу, при якій заснути взагалі стане неможливо.

Найкращі місця для сну

По-перше, займати потрібно ту сторону, з боку якої не буде сонця. Для цього в пошуковику можна знайти сайти зі шляхом вашого лайнера по небу і по часу вильоту зорієнтуватися, з якого боку світитиме сонце. Або ж можна просто не брати місце біля вікна, але тоді ви позбудетеся можливості спертися головою на нього.

Краще не бронювати місця в останньому ряду. Там майже завжди не можна відкинути спинку, а ще збирається черга з охочих відвідати туалет. Хоча зараз такого не буде, адже коронавірус вніс свої корективи у польоти. Натомість у носовій частині літака менше трясе, заснути там простіше.

Ознайомтеся зі схемами місць в першому класі, бізнес і економ. Порівняйте: бізнес-клас може бути не менш привабливим для сну, ніж перший, але при цьому дешевший, а в економі створені хороші умови для відпочинку.

Іноді можна вигідно купити квиток у бізнес-клас

Додаткові поради для мандрівників

Спробуйте, якщо можливо, не спати взагалі перед польотом. Так більша ймовірності заснути вже на борту.

Якщо ви користуєтеся або хочете скористатися снодійними, то майте на увазі: в салон літака не всі рідини можна взяти з собою, та й їх обсяг обмежений. Також можуть бути проблеми на митниці, якщо при вас знайдуть дивні таблетки.

Заснути на голодний шлунок також складно, як і на повний. Не їжте вуглеводну їжу, вона бадьорить. Краще щось холодне (сік з льодом, морозиво), трохи овочів і м'ясо.

Ремінь краще помістити на чільне місце, щоб стюардеса вас не розбудила з проханням пристебнутися під час турбулентності/посадки.

Маємо надію, що наші поради вам знадобляться цього року ;)

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