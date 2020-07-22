Вантажник аеропорту назвав непотрібну деталь у кожній валізі

Анонімний вантажник, який пропрацював понад 11 років у аеропорту, розповів, яка річ є безглуздою у кожній валізі. Своїм досвідом він поділився з користувачами форуму Reddit.

Так, працівник аеропорту розповів, що бирки, які вішають пасажири на свій багаж, щоб не втратити його, є непотрібною деталлю у валізі. За його словами, такі написи дратують всіх вантажників.

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"Вони постійно заважають нам взятися за ручку, падають або ламаються. До того ж, якщо бирки відриваються, вони стають сміттям, який небезпечний для двигунів літака", – пояснив він.

Вантажник порадив пасажирам, які бояться втратити багаж, писати свої контактні дані фломастером з боку валізи.

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