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Стюардеса розповіла, чому під час польоту не варто користуватися навушниками
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Більшість людей під час тривалих перельотів віддають перевагу прослуховуванню улюбленої музики або перегляду фільмів. Утім, іноді ви забуваєте взяти свої навушники, використовуючи одноразові аксесуари, які видають стюардеси. І саме вони закликають цього не робити!
Бортпровідниці зазначають, що одноразові навушники, які вам видають під час польоту, можуть бути (не завжди, але можуть) вже кимось використаними. Таким чином невинний перегляд кількох серій під час подорожі може стати причиною появи проблем зі здоров'ям.
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За твердженням бортпровідниці, багато перевізників намагаються економити на безпеці пасажирів, видаючи їм навушники, які уже використовувалися раніше. Їх просто заново упаковують в поліетилен, видаючи за нові. Добре, якщо до цього навушники очистять і знезаразять. Але, якщо цього не зробити, то вони можуть стати переносниками небезпечних хвороб.
Відповідно, бортпровідниці закликають людей не забувати перед подорожами свої навушники. Якщо ж ви взяли на борту одноразові, то їх рекомендують після використання порвати. Таким чином вони вже не потраплять назад в упаковку.
Зауважимо, що така практика може стосуватися не лише перельотів, а й переїздів в автобусах або на потягах. Тож ми закликаємо відмовитися від використання одноразових аксесуарів під час мандрівок. Бережіть себе та будьте здоровими.
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