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Ракета з 60-х: українських військових нарешті озброять "Осколами"
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Кілька днів тому в "Укроборонпромі" розповіли про чергову перемогу вітчизняної оборонки – фінішували державні випробування некерованого ракетного снаряду РС-80ОКО "Оскол".
Боєприпас скидали з бомбардувальника Су-24М, а кількома тижнями раніше – з гелікоптера Мі-8. Впродовж випробувань експерти запустили понад 300 ракет та кожна із них показала себе якнайкраще. То ж незабаром нас очікує якщо не революція в оборонці, то нове посилення міці точно.
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Треба зазначити, що нічого принципово нового не сталося, просто таких ракет в Україні було дуже мало, до того ж штампували їх на заводі в Самарі. Сам проект С-8 не змінювався з часів розробки – 1960-го року. На момент розвалу Союзу некеровані ракети були чимось типу патронів на Калаш – їх випустили у величезній кількості, але, по-перше, роки далися взнаки, а, по-друге, в Україні їх залишилося не так і багато. Чимало цих ракет використали під час Афганської війни та передавали на експорт. Запускали їх майже з усіх видів бойової авіації – бомбардувальників, штурмовиків та гвинтокрилів.
Проблеми в України виникли ще на початку війни на Донбасі – некеровані ракети залишалися основним озброєнням для авіації, але навіть за кілька місяців використання виявилося, що їх зовсім мало. Закупити нові у Росії, само собою, було вже неможливо, то ж довелося терміново вирішувати проблему. За це взялися спеціалісти державної компанії "Артем". Перед ними була поставлена важка задача – не тільки налагодити виробництво основного боєприпасу для авіації, але й вдосконалити його. Питання було надважливим ще й через те, що після припинення використання літаків та гелікоптерів українські військові почали запускати ракети з землі. Спеціальні установки для цього є на озброєнні у підрозділах десантників. Крім того, некерованими ракетам стріляють й з безпілотного бронетранспортеру "Фантом-2", а також десантно-штурмового катеру "Кентавр".
Словом, С-8 – боєприпас універсальний, то ж його розробка є надважливою для нашої оборони. Створеній українськими фахівцями ракеті дали назву РС-80КО "Оскол", а завдяки вдосконаленню вона вийшла набагато кращою за радянський аналог.
Завдяки збільшенню ваги бойової частини з 3,5 до 5 кілограмів, ракета може пробивати 400 міліметрів броні при дальності запуску у 1,3-4 кілометри. С-8 на таке не здатна.
Радянські ракети мали багато варіантів бойової частини С-8 від осколкової до бетонобійної. Звісно, для наших ракет таку ж функцію теж розробили, то ж порятунку нема, навіть у схованому за бетонними блоками.
Проект РС-80КО "Оскол" може стати ключовим у новій історії українського оборонно-промислового комплексу, адже крім вже існуючих озброєнь, здатних здійснювати запуск ракет, передбачені й нові. Так, дізнавшись про роботу інженерів "Артему", працівники "Мотор Січі" вирішили обладнати вертольоти Мі-2МСБ блоками для пуску "Осколів". Вони здатні стріляти одразу двома, чотирма та вісьмома некерованими снарядами одночасно.
То ж із розробкою РС-80КО "Оскол" вітчизняна обороноздатність стрімко зросте, а універсальність цього боєприпасу взагалі важко недооцінити.
Олексій Чибісов, спеціально для Радіо МАКСИМУМ
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