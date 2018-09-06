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Україна поставила радіолокаційні системи ПРО для США: чим вони круті
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Кілька днів тому стало відомо, що американські військові вирішили закупити радіолокаційні системи, які призначені для виявлення ракет супротивника. Вибір припав на українські 36Д6М1-1, та зовсім не випадково. Справа у тому, що вітчизняні РЛС є одними з найкращих у світі, принаймні, у своїй категорії
Розробили комплекси фахівці запорізького казенного підприємства "Науково-виробничий комплекс "Іскра". Системи 36Д6 звичайно називають мобільними 3D оглядовими радіолокаторами, тобто завдяки яким оператор може слідкувати за тим, що відбувається у небі не тільки у якомусь конкретному напрямі, а на 360 градусів.
Але ж те ще далеко не всі властивості українського радара. Справа у тому, що він здатен знаходити цілі, які летять на наднизьких висотах. На відміну від російських комплексів ППО, які не здатні задетектити підліт "Томагавків", українські 36Д6 можуть впоратися із цим із легкістю.
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За 90,180 та 360 секунд агрегат від "Іскри" здатен показати повну картинку того, що відбувається у небі на площині у 90, 180 та 360 градусів від комплексу. Завдяки здібності працювати як окремим радаром, так і у складі автоматизованих систем протиракетної чи протиповітряної оборон, на збиття запущеної ракети потребується дуже мало часу, тож шансів долетіти в неї не багато.
Що стосується дальності виявлення цілей, то від порогу у кілометр над рівнем землі 36Д6 може знайти ціль з 42 тисяч метрів від неї. Якщо ж ракета, безпілотник чи щось ще прямує на низьких висотах - до 100 метрів, про них знатимуть у штабі ще на підльоті - за 5-10 кілометрів. І цього більш ніж достатньо, щоб встигнути відреагувати на загрозу. А якщо ракет чи літаків буде багато, оглядовий радіолокатор може "вести" їх усі одночасно, якщо їх не буде більше ніж 30.
Радар можна використовувати не тільки для оборони, але й під час атакувальних дій, як засіб супроводу літаків та БПЛА - за допомогою 3D системи оператор бачитиме, якщо літальний апарат хтось намагатиметься збити. Крім цього, завдяки системі боротьби із так званими "глушилками" зв'язку, система ПРО може придушувати як пасивні (направлені на всі хвилі загалом), так і активні (конкретні) завади.
Постачальником систем до США виступила заснована "Укроборонпромом" для зовнішньої торгівлі фірма "Прогрес". Тож, можна говорити, що вітчизняні вироби оборонного комплексу виходять на світовий ринок та починають активну торгівлю із провідними країнами НАТО. І це тільки початок.
Олексій Чибісов, спеціально для Радіо МАКСИМУМ
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