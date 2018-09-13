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Катери Island: які судна Штати передадуть Україні
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Днями Кабінет міністрів вирішив ліквідувати всі дірки у законодавстві, щоб Вашингтон міг передати Києву швидкохідні патрульні катери для берегової охорони.
Мова йде про кораблі класу Island, які виявилися досить потужним засобом боротьби у руках американських моряків. Щоправда, ВМС США за допомогою цих катерів здебільшого протистояли контрабандистам, а не озброєним підрозділам Росії.
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Втім, не дивлячись на те, що великим судам ВМФ країни-агресора island протипоставити не зможе нічого, поява американських човнів на озброєнні України буде суттєвим плюсом у посиленні морських кордонів. Звісно, це стосується охорони акваторії Азовського моря, куди просто фізично не можна перекинути, наприклад, фрегат. Саме на малі швидкохідні катери й роблять ставку у Києві. Принаймні, розвалити з "Айлендів" чи "Гюрзи" берегову охорону ФСБ можна із легкістю.
Американські катери Island почали виробляти ще у 1985-му. Відтоді з верфів пішли у море близько 50 суден. Два з них Штати можуть надати українським військово-морським силам. Задіювати ці катери, скоріш за все, будуть під час охорони портів в Азовському морі, а також для здійснення прибережного патрулювання.
Коли мова йде про невеликі та маневрені Island, треба зазначати, що вони сягають 34 метри у довжину, та майже 6,5 метрів у ширину, тобто насправді вони досить габаритні. Втім, завдяки маленькій вазі (корпус зроблено зі сталі та алюмінію), та потужним силовим установкам Paxman Valenta 16-PR 200-M, встановленим на серії Island A та В, або Caterpillar 3516 DITA для більш нових варіантів С у поєднанні із двома дизель-генераторами Caterpillar 3304T катери можуть розганятися майже до 55 кілометрів на годину. Загальна потужність суден – 6200 кінських сил, що, безумовно, чимало.
Крім того, на Island є моторні човни RHI, які є одночасно як елементами порятунку 18 членів екіпажу, так і засобом прискорення погоні за легко озброєними порушниками. Також моряки можуть "бачити" навколо себе завдяки радіолокаційній системі AN/SPS-73, що сканує простір на предмет ворожих човнів.
Щодо озброєння, то воно теж чимале: установка Mk 38 Mod 0, артилерійська зенітна пушка калібру 25 міліметрів, яка здатна збивати цілі у повітрі, а також на морі. А для того, щоб ворогам мало не було, американські інженери додали до неї одразу два 12,7мм кулемети М2НВ, які можуть випускати по 450-600 бронебійних куль на хвилину та відривати шмати заліза з техніки супротивника.
Серед плюсів "Айландів" можна виділити ще й таку їх якість, як довгу автономність. У бойовому стані катеру вистачить запасів пального та боєкомплекту на п'ять діб.
Олексій Чибісов, спеціально для Радіо МАКСИМУМ
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