Психологиня розповіла, як говорити з дітьми про війну та сховища

Як говорити з дітьми про війну та перебування у сховищі

На жаль, війна уже постукала у двері усіх без винятку осель українців. До когось безпосередньо, а до когось – опосередковано. Тож дуже важливо не лише зберігати спокій і холодну голову. Потрібно ще й вміти говорити про війну з тими, кого ви любите. Зокрема, з дітьми.

Дитяча психологиня Ліана Шимоняк розповіла, як потрібно говорити з дитиною про війну, а також бомбосховища. Відео з порадами виклали на фейсбук-сторінці Першого медичного об'єднання Львова.

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Вона наголошує на тому, що батьки – "основна підтримка дітей". Тож головна задача дорослих – пояснювати дітям, що відбувається.

Якщо ми не допомагаємо дитині прожити емоції страху, а потім не перемикаємо її на спокій, то дитина, переживаючи постійне відчуття небезпеки, буде дедалі більше втрачати контроль над своєю нервовою системою та власною поведінкою, – підкреслює вона.

Якщо у вас діти старшого віку, то їм варто донести, що "нагорі зараз небезпечно", коли ви перебуваєте в укритті. Якщо дитина не розпитує певних деталей, то їх можна уникати. Якщо ж допитливість візьме гору, то можете пояснити, що над містом можуть літати літаки або лунати вибухи. Поясніть, що це не обов'язково так і є, але перебування в укритті дозволяє залишатися у безпеці.

Пояснили, що відбувається? Тепер потрібно перейти до наступного етапу – заспокоєння. Переконайте дитину, що ви дійсно перебуваєте у безпеці. Зробіть акцент на надійності приміщення, його товстих стінах. Додайте, що це дозволить уникнути травм, якщо над головою дійсно щось вибухне.

Ще один гарний аргумент – акцент на військових. Наголосіть на тому, що вони зараз роблять усе можливе для того, щоб захистити вас тут. Також можете додати, що люди навколо також допоможуть, якщо у цьому виникне потреба.

А тепер дайте дитині впевненість у власних силах. Їй потрібно, щоб не лише про неї піклувалися, але й щоб вона це робила. Для цього потрібно мати з собою у тривожній валізці іграшку, а також не забути взяти домашніх улюбленців з собою. Делегуйте дитині турботу та захист. Це дозволить їй відчувати, що вона теж може щось зробити у цей час.

Крім того, психологиня зазначає, що дуже важливо підтримувати режим сну. Якщо дитина не може розслабитися та заснути, то можете набрати їй ванну. Це дасть можливість нервовій системі заспокоїтися, а дитині – зняти напругу.

Наостанок експертка нагадала про те, що у вас має бути якась фізична активність. Це дозволить не лише відволікатися, а й не зациклюватися на негативних емоціях.

Бережіть себе та своїх рідних. Турбуйтеся один про одного, а також пам'ятайте, що все буде Україна!

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