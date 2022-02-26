Як допомогти літнім людям у тривожні часи під час воєнних дій

У воєнний час дуже важливо не піддаватись паніці та страху. Але це складніше вдається літнім людям, тож розповідаємо, як допомогти їм впоратись з тривожністю.

У період воєнного стану українці намагаються усіляко підтримувати нашу армію та не піддаватись на фейкові закиди в мережі. Саме останні спрямовані на погіршення морального стану, до чого піддатливіше старше населення. Відтак у телеграм-каналі Психологічної підтримки психолог Лейла Гасанова розповіла, як підтримати бабусь та дідусів та зменшити рівень паніки.

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Як допомогти літнім людям впоратися із тривожністю під час воєнних дій:

Підтримуйте постійний зв’язок , незалежно від того, в одному місті ви живете чи в різних. Не проявляйте тривогу та дзвоніть своїм родичам вранці та ввечері максимально спокійно. Передавайте слухавку дітям та внукам, щоб вони підняли настрій літнім людям. Також варто визначити час, коли ви будете зідзвонюватися.

, незалежно від того, в одному місті ви живете чи в різних. Не проявляйте тривогу та дзвоніть своїм родичам вранці та ввечері максимально спокійно. Передавайте слухавку дітям та внукам, щоб вони підняли настрій літнім людям. Також варто визначити час, коли ви будете зідзвонюватися. Складіть та обговоріть план усіх можливих ситуацій та будьте готовими до всього. Хай це буде дуже конкретно та послідовно.

та будьте готовими до всього. Хай це буде дуже конкретно та послідовно. Піклуйтесь про здоров’я літніх родичів. Запитайте, чи всі ліки вони мають, яке в них самопочуття тощо. Якщо щось потрібно, поповніть запаси медикаментів.

літніх родичів. Запитайте, чи всі ліки вони мають, яке в них самопочуття тощо. Якщо щось потрібно, поповніть запаси медикаментів. Обговоріть, скільки, де саме та які новини дивитися та слухати. Поясніть, що зараз є чимало неправдивої та провокативної інформації.

та слухати. Поясніть, що зараз є чимало неправдивої та провокативної інформації. Частіше обіймайтесь. Пандемія лише вкотре показала, наскільки важливими є дотики.

Не забувайте про літніх людей, які поруч з вами: сусіди, колеги, просто бабуся в магазині. Допомагайте самотнім стареньким, якщо маєте таку можливість, – наголошують у повідомленні.

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