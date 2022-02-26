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війна

Як допомогти літнім людям у тривожні часи під час воєнних дій

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Як заспокоїти бабусь та дідусів - фото 1
Як заспокоїти бабусь та дідусів

У воєнний час дуже важливо не піддаватись паніці та страху. Але це складніше вдається літнім людям, тож розповідаємо, як допомогти їм впоратись з тривожністю.

У період воєнного стану українці намагаються усіляко підтримувати нашу армію та не піддаватись на фейкові закиди в мережі. Саме останні спрямовані на погіршення морального стану, до чого піддатливіше старше населення. Відтак у телеграм-каналі Психологічної підтримки психолог Лейла Гасанова розповіла, як підтримати бабусь та дідусів та зменшити рівень паніки.

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Як допомогти літнім людям впоратися із тривожністю під час воєнних дій:

  • Підтримуйте постійний зв’язок, незалежно від того, в одному місті ви живете чи в різних. Не проявляйте тривогу та дзвоніть своїм родичам вранці та ввечері максимально спокійно. Передавайте слухавку дітям та внукам, щоб вони підняли настрій літнім людям. Також варто визначити час, коли ви будете зідзвонюватися.
  • Складіть та обговоріть план усіх можливих ситуацій та будьте готовими до всього. Хай це буде дуже конкретно та послідовно.
  • Піклуйтесь про здоров’я літніх родичів. Запитайте, чи всі ліки вони мають, яке в них самопочуття тощо. Якщо щось потрібно, поповніть запаси медикаментів.
  • Обговоріть, скільки, де саме та які новини дивитися та слухати. Поясніть, що зараз є чимало неправдивої та провокативної інформації.
  • Частіше обіймайтесь. Пандемія лише вкотре показала, наскільки важливими є дотики.

Не забувайте про літніх людей, які поруч з вами: сусіди, колеги, просто бабуся в магазині. Допомагайте самотнім стареньким, якщо маєте таку можливість, – наголошують у повідомленні.

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