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Як заспокоїти себе під час війни: лайфхаки від психолога
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Неможливо завжди бути продуктивним та спокійним під час воєнного стану. Навіть, якщо у вашому місті не лунають сирени упродовж всього дня, це не гарантує нормального самопочуття. Тому ловіть кілька порад, як заспокоїтись у такий складний період.
Війна триває і кожного дня українці відчувають все більший стрес. З кожним місяцем стає значно складніше повернутись у певну норму та не панікувати. Тому практичний психолог Юлія Ворман зібрала кілька лайфхаків, які допоможуть відчути знову спокій і дорослим, і дітям.
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Як заспокоїтись під час війні:
1. Малюйте. Якщо у вас є антистресові розмальовки чи просто папір та ручка під рукою, то дозвольте собі хоча б трохи зосередити увагу на замальовуванні чогось чи просто малюванні каракуль. Це також гарна практика для дітей: попросіть їх намалювати своє самопочуття, свій настрій та свої страхи. Це допоможе дитині легше впоратись зі стресом. Також спробуйте обговорити зображене.
2. Слухайте музику чи співайте. Якщо ж є нагода співати з кимось разом, то скористайтесь неї. Таке заняття дозволяє не лише заспокоїтись, а й дає відчуття єдності.
3. Робіть перерви від новин. Виділіть для себе кілька джерел з офіційною та перевіреною інформацією, а також час, коли ви будете переглядати новини. Перед сном краще відмовитись від такого заняття.
4. Читайте літературу та поезію. Чимало досліджень підтверджують, що вірші та художня література здатні позитивно впливати на психіку.
5. Метод "Дихання життя". Якщо вам необхідно дуже швидко заспокоїтись або ви відчуваєте наближення панічної атаки, то спробуйте цей метод: повний вдих, затримайте дихання, рахуючи до трьох, видихніть, затримайте дихання, рахуючи до трьох, і повторіть вправу.
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