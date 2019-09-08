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Психологи розповіли, чому неполіткоректність може бути корисною
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Учені Американської психологічної асоціації провели серію експериментів, щоб з'ясувати, як люди сприймають неполіткоректну мова, як вони ставляться до тих, хто висловлюється так само, і чи залежить це від їх політичних уподобань.
Спочатку випробовуваних розділили залежно від їх політичних поглядів на лібералів і консерваторів. Політкоректна лексика підтримується тими, хто розділяє ліберальні цінності та висміюється консервативно налаштованими людьми. Щоб перевірити, чи так це насправді, дослідники провели серію експериментів.
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У частині експериментів учасники слухали оратора, який використав некоректні висловлювання стосовно груп, які були швидше симпатичні ліберально налаштованим респондентам. У наступному досліді аналогічно образливі епітети адресували групі, яку швидше б захищали консерватори.
З'ясувалося, що і консерватори, і ліберали в рівній мірі сприймають людину, що використовує неполіткоректні терміни як більш щиру, а як "байдужу" та неприємну, якщо вона зачіпає близьку учасникові групу. Таким чином, дослідження показує, що всі, незалежно від політичних переконань, хочуть політкоректності, коли мова йде про них самих.
Крім того, вчені з'ясували, що учасники дебатів сприймають своїх політкоректних опонентів як більш невпевнених і таких, які легко піддаються переконанню.
Також автори вказують, що учасники схильні оцінювати людей, що використовують неполіткоректні висловлювання, як менш схильних продумано вибудовувати стратегію спілкування.
Результати дослідження показали, що людина, "рубає правду-матку, попри обличчя", здається щирішою, і це дає їй "соціальні окуляри". Це змушує більше довіряти людині, що демонструє некоректну поведінку, і підвищує оцінку достовірності його слів.
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