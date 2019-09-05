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Три секрети спілкування з чоловіками
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Як правильно спілкуватися з чоловіками? Ці три простих правила має знати абсолютна кожна жінка, яка прагне до гармонії у стосунках.
Секрет № 1. Найкраще чоловіки спілкуються, коли бачать мету розмови
Жінки занадто невизначено пропонують чоловікам тему для розмови. Вони говорять: "Давай поговоримо", "Я вважаю, нам треба поговорити" тощо.
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Це висловлювання занадто невизначене, розпливчасте. Воно не дає партнерові жодних орієнтирів, йому залишаються неясні рамки, в яких буде розвиватися розмова. Чоловік втрачає контроль над ситуацією і починає відчувати, що від нього чекають якихось дій, а він не знає правил гри.
Секрет № 2. Чоловік розмірковує мовчки, висловлює він тільки остаточний результат
Чоловіки прагнуть давати відповіді на всі питання, приховуючи при цьому свої страхи і невпевненість. Що ж жінки роблять неправильно? Відповідь проста: вони думають вголос. На думку більшості чоловіків, жінки говорять про свої думки і почуття набагато більше, ніж чоловіки хотіли б чути. Для жінок це нормально; для більшості чоловіків – це надмірно.
Секрет № 3. Чоловікам набагато складніше висловлювати свої почуття, ніж жінкам
Це дуже важливий чоловічий секрет, який жінки повинні знати: для більшості чоловіків внутрішній світ почуттів і емоцій – чужа, незнайома земля. Не обрушуйте на свого партнера всі свої емоції відразу, чекаючи від нього при цьому негайної реакції. Спробуйте доторкнутися до свого партнера, взяти його за руку, обійняти, щоб допомогти йому "перемикнутися з голови на серце".
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