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Серіал Кріпосна

Науковці вразили несподіваною заявою про людей з татуюваннями

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Людям з татуюваннями властивий такий тип поведінки - фото 1
Людям з татуюваннями властивий такий тип поведінки

Татуюванням уже надзвичайно складно когось здивувати. Красиві, і не завжди, – малюнки прикрашають величезну кількість людей. Утім, науковці вразили несподіваною заявою, яка стосується тих, чиє тіло прикрашають візерунки та написи. Ви будете вражені!

Представники науки з Канади вважають, що люди, у яких є татуювання, менше беруть до уваги наслідки власних вчинків.

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Для отримання відомостей вчені запропонували добровольцям пограти в гру з економічною спрямованістю. Під час гри виявилося, що люди з тату поводилися нераціонально. Наступний етап експерименту полягав в анкетуванні – учасники відповідали на питання, які передбачали відповіді, що не лежали на поверхні.

Після завершення другого етапу дослідження експерти з'ясували, що учасники з тату були квапливими та частенько помилялися з відповідями на відміну від добровольців без малюнків на тілі.

Організатор дослідження вважає, що татуювання хоч і є відмінним способом самовираження, однак вони не дають переваг в об'єктивному оцінюванні власних рішень і вчинків.

Люди з татуюваннями рідше думають про наслідки - фото 352514
Люди з татуюваннями рідше думають про наслідки

Нагадаємо, раніше експерти з'ясували, що татуйовані люди здаються більш привабливими в очах інших, адже вони частенько відкритіші до спілкування і відчувають упевненість у своїх силах, а також у собі. Крім того, експерти з'ясували, що люди з тату частіше за інших мають проблеми зі сном, а також схильність до психологічних проблем. Також учені зауважили, що татуйовані люди частіше займалися сексом, аніж ті, чиє тіло не прикрашали різноманітні візерунки.

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Джерело: menslife
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