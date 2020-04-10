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Психологи розповіли, чому ми заїдаємо стрес

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Люди схильні заїдати стрес, і ось чому так відбувається - фото 1
Люди схильні заїдати стрес, і ось чому так відбувається

Якщо ви зауважили, що у стресових ситуаціях рука тягнеться по щось смачненьке і не завжди корисне – пояснюємо вам, чому так відбувається. Психологи розповіли, з чим пов'язане заїдання стресу та чому це явище таке поширене.

Людина починає заїдати негативні емоції, оскільки вони провокують постійне відчуття голоду. Це пояснюється тим, що організм запускає "режим надзвичайної ситуації" і хоче набрати максимальну кількість корисних речовин, щоб приготуватися до найнебезпечніших загроз. Однак в цьому "режимі" в організму немає "стоп-сигналу". Це стає причиною того, що людина банально не може наїстися.

І ще: Ці продукти краще не вживати під час застуди

Проблема переїдання поряд зі стресом також погіршує стан здоров'я і може стати причиною багатьох важких захворювань. Тому від "заїдання" стресу потрібно позбутися. Але медики бачать тільки один спосіб перестати безконтрольно споживати їжу – позбутися від стресу. Тут необхідний самоаналіз і розуміння, які події, люди або страхи приносять негативні емоції. Друга стадія – позбутися від них.

Стрес викликає шалене почуття голоду - фото 397349
Стрес викликає шалене почуття голоду

Психологи рекомендують ще один спосіб позбавлення від неконтрольованого бажання їсти – повна зміна ставлення до їжі. Для більшості людей їжа – одна з життєвих радостей. Але так бути не повинно. Продукти харчування повинні покривати природну потребу, а не ставати предметом обожнювання. Так само слід відмовитися від звички хвалити себе за допомогою їжі.

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Джерело: News You
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