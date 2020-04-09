Експерти розповіли, як зберігати здоров'я в самоізоляції

Ці поради збережуть ваше здоров'я на самоізоляції

Зберегти здоров'я в самоізоляції можуть допомогти прості способи. Британський мікробіолог Кейт Стівенс радить для цього піклуватися про кишківник, достатньо спати, пити воду, а також виконувати вправи.

Доктор Кейт Стівенс, фахівець з мікробіології кишківника з OptiBac Probiotics, розповіла, що в умовах самоізоляції важливо підтримувати здоров'я кишківника, від якого залежить загальне самопочуття.

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"Стрес, неспокій, недосипання, погане харчування створюють дисбаланс кишкового мікробіома, який може знизити вашу імунну систему", – зауважила вона.

Ось прості способи, що допомагають, на думку британського мікробіолога, зберегти хороший стан кишківника та разом з цим здоров'я у цілому людям, що дотримують самоізоляцію.

Лягати спати раніше. Необхідно спати принаймні 7 або 8 годин щоночі. Для цього вчений рекомендує укладатися в ліжко трохи раніше. Сон достатньої тривалості сприяє процесам клітинної регенерації, підвищуючи стійкість організму до дії патогенів.

Лягайте спати раніше

Виконувати вправи. Фізична активність – простий спосіб захистити себе від ледачого кишківника, ослаблення імунної системи, каже мікробіолог.

"Вправи також є відомим засобом для зняття стресу, можуть допомогти вам почуватися спокійніше, впевненіше в ці непевні часи. Спробуйте очистити простір у вітальні і виконати кілька вправ на килимку", – дала пораду Кейт Стівенс.

Робіть зарядку щодня

Зменшити споживання алкоголю. Спиртні напої містять багато цукру, який годує шкідливі кишкові бактерії.

Пити воду. Експерт пояснює: гідратація має важливе значення для підтримки мікробіома й імунної системи. Вживаючи воду, ми природним чином позбавляємося від небажаних компонентів, токсинів, допомагаємо травній системі працювати краще.

Пийте воду

Отримувати вітаміни. Особливо важливий для імунної функції вітамін С. Простий спосіб його отримувати – вживати в їжу броколі, цвітну капусту, білокачанну капусту, ківі, апельсиновий сік, перець, помідори. Інший необхідний для збереження здоров'я в самоізоляції нутрієнт – вітамін D. Його джерела: жирна риба, яйця, гриби.

Вживати пробіотики. Мікробіолог рекомендує їсти квашену капусту, кімчі, кефір. Ці продукти ефективно оздоровлюють кишкову флору, служачи харчами для корисних бактерій.

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