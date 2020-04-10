Ці продукти краще не вживати під час застуди

Існує список продуктів, які протипоказані при ГРВІ, грипі, ангіні та інших схожих захворюваннях: вони можуть погіршити хворобу і уповільнити одужання.

Кондитерські вироби

Печиво, цукерки, випічка та інші кондитерські вироби не найкращий десерт під час застуди. Річ у тому, що вони знижують активність лейкоцитів, кров'яних клітин, які борються з вірусами і бактеріями. Кокосова стружка, макові зерна, цукрова пудра, какао: вони будуть лише подразнювати запалене горло і провокувати кашель.

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Молочні продукти

Підступність молочних продуктів в тому, що вони сприяють утворенню слизу в організмі, ускладнюють відходження мокроти з легень і підсилюють нежить.

Сирі овочі та фрукти

Користь свіжих овочів і фруктів незаперечна, проте на їх перетравлення витрачається багато сил. Тому під час хвороби дари природи краще вживати у вареному, тушкованому або запеченому вигляді.

Кава

Кофеїн викликає зневоднення, а при інфекційних захворюваннях це просто неприпустимо, оскільки вода потрібна для виведення з організму бактерій і токсинів. Крім того, кофеїн створює надмірне навантаження на серце, що ще більше стомлює ослаблений організм.

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