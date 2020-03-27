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Протефлазід проти коронавірусу НЕ діє: розвінчуємо фейк про українські ліки
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У мережі знову запустили фейк про українські ліки проти коронавірусу. Йдеться про препарат Протефлазід, який нібито гальмує розмноження Covid-2019 в організмі. Розповідаємо, чому це насправді не працює.
Якщо ви натрапляли на повідомлення про те, що Протефлазід лікує від коронавірусу, не поспішайте радіти та змітати його з полиць. На жаль, українські "фармацевти" НЕ винайшли ліків проти Covid-2019, а намагаються втюхати довірливим споживачам фуфломіцин.
До теми: Чому Арбідол проти коронавірусу COVID-19 не лікує
Протефлазід – це препарат з непідтвердженою ефективністю. Про жодну його дію, тим паче у боротьбі із коронавірусом, говорити не можна.
Склад. Діючими речовинами цього фітопрепарату є екстракти щучника дернистого (Deschampsia cespitosa) та куничника звичайного (Calamagrostis epigejos). Лікувальні властивості цих трав невідомі навіть народній медицині, а куничник використовують хіба що для обмітання павутиння. Словом, ці дві трави розчинили у спирті та видають як ліки мало не від усіх хвороб.
І ціна цього "задоволення" всього – 350-380 гривень за флакон.
- Власник патенту – ТОВ "ЕКОФАРМ"
- Виробники: "Фітофарм" "Луганська обласна "Фармація", "Біолік", "Тернофарм", "Фармак"
Протефлазідом пропонують лікувати все: починаючи від грибка, ГРВІ, грипу і закінчуючи вірусними гепатитами, ВІЛом. Та що там: навіть СНІД пропонують лікувати ним. Ну і ще з десяток всіляких хвороб. Але цього препарату немає в жодних міжнародних протоколах лікування або профілактики будь-яких захворювань.
До речі, дослідження про ефективність препарату проводилися лише в Росії та в Україні. Спочатку на дітях з дитбудинків, тоді на мишах. При чому немає жодного рандомізованого дослідження. Загалом, усі дослідження препарату оплачені виробником.
У 2013 році фітопрепарат Протефлазід та ліки на його основі (Протект-флавозід, Флавозід, Імунофлазід) українські спеціалісти визнали псевдоліками.
Мало того, що цю ахінею про протефлазід поширюють у соцмережах та месенджерах, то канали ще й випускають про це сюжети. І хоча вказана в інструкції доза діючих речовин навряд чи зможе завдати комусь шкоди, якщо врахувати, що вживається препарат у вигляді крапель: "флавоноїдів не менше ніж 0,32 mg/ml в перерахунку на рутин; карбонових кислот не менше, ніж 0,30 mg/ml в перерахунку на яблучну кислоту", але це не значить, що ці ліки варто купувати.
Будь ласка, не ведіться на шарлатанство із ліками навколо коронавірусу і черпайте інформацію з перевірених джерел.
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