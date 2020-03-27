Місця в палаті нема: руйнуємо фейк про бабусь, які лежать на підлозі в коридорі лікарні

Паніка – ідеальний ґрунт для засіювання фейків і маніпулятивних повідомлень. Так у мережі з'явилася публікація, в якій мовиться про те, що деяким пацієнтам в українських лікарнях не знайшлося місця в палаті, тож вони вимушені лежати на коридорах. Пояснюємо, чому це – відвертий фейк.

Страшне! Шок! Сенсація! Важливо! І ще 100500 емоційно забарвлених слів, які повинні змусити вас задуматися, чи слід довіряти інформації, яку ви перед собою бачите. Колеги з VoxCheck розібрали фейковий вкид і пояснили, що з ним не так.

Ще про один фейк: Арсеній Яценюк ударив медсестру у лікарні: фактчекінг

У мережі почали активно обговорювати стан українських лікарень. Звичайно ж, усе не ідеально, але не настільки страшно, як нам показують. Зокрема, соцмережами ширилася світлина, на якій видно жіночок, котрим не знайшлося місця у палаті. Через це їм довелося лежати прямо на підлозі лікарні. Це фото – ФЕЙК!

Перевірка фото на достовірність:

Коли зроблене фото: світлину зняли у Горлівці у липні 2014 року.

світлину зняли у Горлівці у липні 2014 року. Де уперше з'явилось: воно ширилось на ресурсах так званих ДНР, ілюструючи переповнені після обстрілів Градом лікарні.

воно ширилось на ресурсах так званих ДНР, ілюструючи переповнені після обстрілів Градом лікарні. Авторство: перевірка фото свідчить про те, що кадр завантажений з фотобанку "epa/upg".

перевірка фото свідчить про те, що кадр завантажений з фотобанку "epa/upg". Підтверджуємо дані: заходимо на сайт epa/upg та вводимо у пошук слово "horlivka"; отримуємо оригінальну світлину з 2014 року.

На що ще ви повинні звернути увагу?

Передовсім, частина слів у текстах написана сумішшю кирилиці та латиниці. Приклад: "Тeрmlнoвo! 3 сaмoгo рaнкy сeнсaцiйнa нoвuнa..."

Це наочних приклад того, що перед вами типовий сайт-сміттяр, який створений для того, щоб вкидувати фейки та сіяти паніку. Також таке шифрування дозволяє скоротити ризики блокування й ідентифікації ресурсу, через що він може спокійно існувати та годувати своїх читачів відвертим інфолайном.

Пам'ятайте про те, що новинні замітки – це не художні романи, тож у них рідко хто використовує шалену кількість епітетів. Емоційні заголовки створені для того, щоб ви перейшли за посиланням або просто поширили публікацію серед своїх друзів. Не робіть так і пам'ятайте про інформаційну гігієну!

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