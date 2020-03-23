Арбідол проти коронавірусу COVID-19 не лікує: спростовуємо фейк

У мережі нова хвиля поширення неправдивої інформації про ліки проти нового коронавірусу. Одним із чудо-препаратів, які нібито допомагає одужати, називають радянський Арбідол. Ми нагадуємо, що ліків проти COVID-19 поки що не існує, а також спростовуємо черговий фейк.

Користувачі Facebook репостять вирізки з радянських газет, мовляв, що ще в 1976 році були ліки проти коронавірусу, і це – арбідол. Олії у вогонь підкинули російські фармацевти, які випустили Арбідол нового покоління, в інструкції якого теж вказано, що препарат ефективний проти коронавірусу.

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Однак не зазначено головного: у природі є близько 40 видів коронавірусів, а зараз пандемія нового типу коронавірусу COVID‑19. Від нього ліків поки що немає, тож ані Арбідол, ані будь-які інші препарати не працюють. Хворих лікують лише симптоматично.

Водночас, у Китаї експериментують з кількома препаратами і включили їх в план лікування, деякі у комбінації з Арбідолом.

Арбідол (діюча речовина – уміфеновір) – це противірусний препарат, який створили ще в СРСР в 70-х роках для лікування грипу та застуди. Арбідол продається на території колишнього Радянського Союзу і в Китаї.

На сайті російського Арбідолу написано, що він є активним проти коронавірусів, без чіткого зазначення саме SARS-CoV-2, через який і було оголошено пандемію. На додачу, російська антимонопольна служба почала розслідування через рекламу арбідолу як ліків проти COVID-19. Тож не ведіться на фейки та дотримуйтесь правил карантину. Поки що це єдиний засіб, який може захистити від коронавірусу COVID‑19.

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