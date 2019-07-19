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Пропорційно-мажоритарна система виборів: як українці обирають новий парламент
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Уже 21 липня відбудуться парламентські вибори 2019 в Україні, на яких ми оберемо нову Верховну Раду. При цьому кожен виборець отримає два бюлетені: зі списками партій та з переліком мажоритарників. То за якою системою обирають нардепів? Читайте далі.
На парламентських виборах 2019 Україна обирає Раду за змішаною – а саме пропорційно-мажоритарною системою. Загалом існує три виборчі системи: пропорційна, мажоритарна та змішана. Уже в 2023 році в Україні буде діяти пропорційна система із відкритими списками, але цьогоріч голосування буде проходити за поки що чинними правилами.
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Що таке пропорційно-мажоритарна система? Відповідно до неї, половина парламенту (225 нардепів) обираються в багатомандатному всеукраїнському окрузі за закритими списками від партій, а от решту 225 депутатів – за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних округах.
Що ж таке пропорційна система? При застосуванні цієї системи виборці голосують за список кандидатів від політичної партії (блоку партій). У такому разі мандати розподіляються між політичними силами пропорційно до кількості голосів, відданих за них. Наприклад, якщо партія отримала на виборах 10 відсотків голосів, то перші 10 осіб зі списку автоматично стануть депутатами. При цьому виборець ніяк не може вплинути на персональний склад політсили. Інакше кажучи, за такої системи громадянам пропонується обрати не особистостей, а політичні платформи партій.
Вибори за пропорційною виборчою системою відбуваються у 49 країнах світу, з яких 25 – європейські. Найтиповішими прихильниками її є Іспанія, Португалія, Австрія, Швеція, Фінляндія, Норвегія, Бельгія, Нідерланди, Словаччина, Чехія, Естонія, Латвія.
Що ж таке мажоритарна система? При цій системі до парламенту проходять кандидати, які отримали на своїх округах більше голосів за суперників. Якщо округ багатомандатний, то на ньому може бути кілька переможців. За цією системою відбуваються вибори у 76 країнах світу, зокрема у Великій Британії, Франції, Канаді та США.
ВАЖЛИВО! Партіям, щоб пройти у Верховну Раду України, потрібно подолати 5%-й бар'єр, а кандидатам в округах достатньо отримати відносну більшість голосів.
Прийдіть на свої виборчі дільниці 21 липня та зробіть зважений вибір!
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