Виборчий бюлетень 2019: у якому порядку будуть розташовані партії

Центральна виборча комісія провела жеребкування серед всіх партій, які йдуть на позачергові парламентські вибори 2019. Кожна політсила отримала власний порядковий номер, під яким вона буде значитись у бюлетені.

26 червня голова ЦВК Тетяна Сліпачук провела засідання, під час якого шляхом жеребкування було визначено номери політичних партій у виборчому бюлетені. Загалом на позачергових виборах нардепів 21 липня 2019 року у Раду балотується 21 партія.

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Порядок розташування партій у бюлетені:

"Опозиційний блок" "Сила і честь" Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" "Патріот" "Сила людей" "Опозиційна платформа – За життя" "Партія зелених України" "Всеукраїнське об'єднання "Факел" "Об'єднання "Самопоміч" "Європейська Солідарність" "Українська стратегія Гройсмана" "Громадянська позиція" "Соціальна справедливість" "Слуга народу" ​"Сила права" "Радикальна партія Олега Ляшка" "Партія Шарія" "Голос" "Незалежність" Аграрна партія України Всеукраїнське об'єднання "Свобода"

Зазначимо, що порядкові номери партій можуть змінитися, якщо суд задовольнить скаргу "Руху нових сил" Саакашвілі та Комуністичної партії України, дозволивши їхню реєстрацію на вибори. У такому випадку Центрвиборчком проведе повторне голосування.

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