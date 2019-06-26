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Парламентські вибори 2019 Чорнобиль

Виборчий бюлетень 2019: у якому порядку будуть розташовані партії

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Вибори до Верховної Ради - фото 1
Вибори до Верховної Ради

Центральна виборча комісія провела жеребкування серед всіх партій, які йдуть на позачергові парламентські вибори 2019. Кожна політсила отримала власний порядковий номер, під яким вона буде значитись у бюлетені.

26 червня голова ЦВК Тетяна Сліпачук провела засідання, під час якого шляхом жеребкування було визначено номери політичних партій у виборчому бюлетені. Загалом на позачергових виборах нардепів 21 липня 2019 року у Раду балотується 21 партія.

Це цікаво: Новий рейтинг партій на парламентські вибори 2019

Порядок розташування партій у бюлетені:

  1. "Опозиційний блок"
  2. "Сила і честь"
  3. Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина"
  4. "Патріот"
  5. "Сила людей"
  6. "Опозиційна платформа – За життя"
  7. "Партія зелених України"
  8. "Всеукраїнське об'єднання "Факел"
  9. "Об'єднання "Самопоміч"
  10. "Європейська Солідарність"
  11. "Українська стратегія Гройсмана"
  12. "Громадянська позиція"
  13. "Соціальна справедливість"
  14. "Слуга народу"
  15. ​"Сила права"
  16. "Радикальна партія Олега Ляшка"
  17. "Партія Шарія"
  18. "Голос"
  19. "Незалежність"
  20. Аграрна партія України
  21. Всеукраїнське об'єднання "Свобода"
Виборчий бюлетень 2019: у якому порядку будуть розташовані партії - фото 336656

Зазначимо, що порядкові номери партій можуть змінитися, якщо суд задовольнить скаргу "Руху нових сил" Саакашвілі та Комуністичної партії України, дозволивши їхню реєстрацію на вибори. У такому випадку Центрвиборчком проведе повторне голосування.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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