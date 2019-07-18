Зірки на виборах 2019: які шоумени і спортсмени можуть пройти в парламент

Парламентські вибори 2019 уже на носі. Після обрання президентом коміка Володимира Зеленського поборотись за депутатський мандат спробують і його екс-колеги по цеху: відомі співаки, шоумени та спортсмени. Дізнайтеся, з ким йдуть на вибори зірки!

Частина шоуменів балотують у Верховну Раду в списках партій, решта ж – у мажоритарних округах. І хоча в Україні є запит на нові обличчя, все ж багато виборців сумніваються в компетентності зірок.

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Щоб розвіяти або навпаки підтвердити ваші вагання, ми зібрали для вас всю інформацію про зіркових кандидатів в нардепи. Сподіваємося, це допоможе вам зробити зважений вибір.

Коротко у відео Детальна інформація нижче!

Святослав Вакарчук

Лідер гурту "Океан Ельзи" → Партія "Голос" (№1)

Вік: 44 роки

44 роки Освіта: закінчив фізичний факультет Львівського університету за спеціалізацією теоретична фізика, має ще одну вищу освіту економіста-міжнародника. У 2009 році став кандидатом фізико-математичних наук.

Кар'єра у шоу-бізі. Святослав Вакарчук на українській сцені вже понад 20 років. Він є засновником та безмінним фронтменом гурту "Океан Ельзи". На рахунку музиканта та його команди – 9 альбомів, тисячі концертів та мільйони фанів.

Політична і громадська кар'єра. Лідер ОЕ в 2004 році підтримав Помаранчеву революцію та Віктора Ющенка, а через три роки у складі партії "Наша Україна – Народна самооборона" він став нардепом. У Раді Вакарчук був членом комітету з питань свободи слова та інформації, але вже за рік склав депутатські повноваження.

Політики музикант цурався до 2013-го: тоді він став активним учасником Євромайдану, а 14 грудня того ж року "Океан Ельзи" виступив на Майдані в оригінальному складі. Після анексії Криму Вакарчук відмовився від концертів у Росії. Згодом він призупинив концертну діяльність для того, щоб навчатися в Єльському університеті (США).

На виборах президента 2019 лідеру ОЕ давали високі шанси, але Вакарчук тривалий час вагався, а потім заявив, що таки йде в політики. Він не балотувався в президенти, але зібрав свою команду для участі в парламентських виборах.

Ви що, думаєте, я йду на вибори до ВР тому, що раптом мені захотілося політичної кар'єри? У мене все добре в житті. Я отримав визнання. Велика кількість людей мене любить і підтримує за те, що я робив. Я отримую задоволення від тієї роботи, яку я роблю. Ба більше, мені здається, я один з небагатьох в цій країні, хто може чесно сказати, що я заробив достатньо пристойні гроші, можу показати, як, звідки, і спокійно сплю вночі. Яка причина для мене йти в політику, крім того, щоб щось змінити? Єдина моя амбіція – це зміна на краще країни, – заявляє Вакарчук.

Сергій Притула

Ведучий, комік, актор → Партія "Голос" (№30)

Вік: 37 років

37 років Освіта: закінчив факультет фінансів Тернопільської академії народного господарства, навчався у лондонському коледжі.

Кар'єра у шоу-бізі. Вперше українці познайомились з Притулою у гумористичній програмі "Камеді клаб", де він був відомий як "тернопільський Сірий". Монологи талановитого коміка не залишали байдужим нікого! Справжня популярність прийшла до Сергія, коли він став ведучим ранкового шоу "Підйом" з Олею Фреймут та Олександром Педаном.

Далі були не менш успішні проєкти "Файна Юкрайна" та перше україномовне гумор-шоу "Вар'яти", яке досі активно виступає по всій Україні. З 2012 року Притула також є креативним продюсером та постійним ведучим розважального телешоу "Хто зверху?". Він також вів три крайні Нацвідбори на Євробачення та знявся у фільмі "Секс і нічого особистого".

Політична і громадська кар'єра. Притула брав участь у Помаранчевій революції та підтримував Євромайдан. Від початку війни на Донбасі він активно допомагає українським військовим та доволі часто їздить на Схід. Має репутацію чесного волонтера, а частину коштів з концертів "Вар'ятів" теж віддає на армію. Притула за власним бажанням йде 30-м у списку "Голосу". За його словами, мотивацією йти політику є бажання, аби його діти жили і працювали в цій країні.

Головна мотивація – це команда, з якою я іду на ці парламентські вибори. У списку партії "Голос" ви не знайдете колишніх народних депутатів, не побачите там людей, які збираються лобіювати інтереси якихось олігархів чи фінансово-промислових груп, – переконує Притула.

Сергій Сівохо

Комік, ведучий, продюсер → Партія "Слуга народу"

Вік: 50 років

50 років Освіта: закінчив Донецький політехнічний інститут за спеціальністю "Обробка металів тиском" та Донецький інститут підприємництва за спеціальністю "Менеджмент організацій".

Кар'єра у шоу-бізі. Сергій Сівохо вважається одним з найвідоміших донецьких гравців КВК. Також він працював творчим директором українських телерадіокомпаній, був ведучим популярних програм ("Прихована камера") й обіймав посаду креативного продюсера "Кварталу 95". Зараз шоумен є тренером "Ліги Сміху".

Політична і громадська кар'єра. У 2010 році під час президентських виборів Сергій Сівохо підтримував Віктора Януковича. Після Революції Гідності артист заявив в одному з інтерв'ю, що роботи стало набагато менше. Також він акцентував на тому, що українським артистам вкрай складно зайняти нішу в європейському шоу-бізнесі, а з Росією ми нібито ментально ближчі.

Зараз Сівохо балотується в одномандатному виборчому окрузі №49 в Донецькій області. Одним із його конкурентів в окрузі буде Борис Колесніков – голова політради партії "Опозиційний блок". Сівохо каже, що погодився йти в парламент, бо "не зміг відмовити президенту". Він ставить перед собою завдання припинити "неподобства" на сході України.

Пріоритет – це відновлення Донеччини, безумовно. Мене також дуже цікавлять нові технології, та сама "держава в смартфоні", багато цікавих речей для мене, навіть медицина, – розповів Сівохо.

Юрій Корявченков (Юзик)

Комік, актор → Партія "Слуга народу"

Вік: 44 роки

44 роки Освіта: Здобув освіту інженера-електрика у Криворізькому технічному університеті. За другою освітою він економіст-підприємець.

Кар'єра у шоу-бізі. До того, як стати відомим коміком, Юрій працював на гірничо-збагачувальному комбінаті. Після перемоги у КВК розпочав кар'єру у студії "Квартал 95", де поєднував роботу адміністратора й актора. Популярність йому принесло амплуа товстуна-Юзика.

Політична і громадська кар'єра. Відколи розпочалася президентська кампанія, Юрій Корявченков очолює передвиборчий штаб Володимира Зеленського у Кривому Розі. Зараз він балотується в одномандатному виборчому окрузі №33 в Дніпропетровській області. Каже, що йде до Ради, бо хоче змінити життя людей на краще.

Олександр Скічко

Телеведучий, гуморист → Партія "Слуга народу"

Вік: 28 років

28 років Освіта: закінчив Київський економічний університет за спеціальністю міжнародна економіка.

Кар'єра у шоу-бізі. Почав будувати кар'єру з телепроєктів "Україна має талант" та "Хвилина слави", де був учасником. Також він одержав перемогу на гумористичному фестивалі "Велика різниця" в Одесі. Був ведучим програм "Підйом", "Мачо не плачуть", "Зірковий шлях", "Добрий монінг". Є засновником продакшн-компанію Stream Production. Ще був співведучим пісенного конкурсу Євробачення-2017 в Україні.

Політична і громадська кар'єра. Олександр Скічко підтримував Революцію Гідності. Ще він 9 травня вшановував ветеранів Другої світової війни у Черкасах й сказав, що люди полягли за незалежність країни. Зараз балотується у мажоритарному окрузі №197 від партії "Слуга народу" на Черкащині. Скічко каже, що йде в політику, бо йому "набридло слухати порожні обіцянки кожні п’ять років, їздити розбитими дорогами" і "чути, як друзі хочуть виїхати до іншої країни".

Микола Тищенко

Ресторатор, шоумен, телеведучий → Партія "Слуга народу"

​Вік: 47 років

Освіта: закінчив Київський інженерно-будівельний інститут за спеціальністю інженер-механік. Микола Тищенко також отримав звання майстра спорту.

Кар'єра у шоу-бізі. Ще з 1990-х займається ресторанним бізнесом, а зараз володіє мережею ресторанів "Наша карта". Кар'єра телеведучого розпочалася в 2005 році з шоу "МастерШеф". Також був ведучим програми "Ревізор" та учасником проекту "Танці з зірками".

Політична і громадська кар'єра. У мережі ширилися чутки про те, що у 90-х Микола Тищенко "був членом організованого злочинного угруповання та мав прізвисько "Коля Оболонський". Тищенко спростував цю інформацію. Зараз балотуватиметься у мажоритарному окрузі №219 Києва від партії "Слуга народу". Тищенко каже, що йде у Верховну Раду, тому що побачив, як живе країна, і був шокований цим. Своїм завданням у парламенті вважає запровадження певних стандартів. "Вони торкнуться абсолютно всього. Харчування, доріг, ліфтів, дитячих майданчиків", – сказав він.

Софія Федина

Співачка, телеведуча → Партія "Європейська солідарність" (№5)

Вік: 35 років

Освіта: Закінчила факультет міжнародних відносин у Львівському національному університету. Кандидат політичних наук. Зараз викладає на кафедрі міжнародних відносин Львівського університету.

Кар'єра у шоу-бізі. Софія Федина випустила п'ять музичних альбомів – колядки, народні, повстанські пісні. Також вона очолює Світову федерацію українських лемківських об’єднань.

Політична і громадська кар'єра. У період 2006-2010 років була помічницею Петра Малеха – депутата Львівської облради від партії "Батьківщина". Пізніше допомогала Ігорю Васюнику – депутату восьмого скликання від "Народного фронту". Під час Революції гідності у 2014 році була "голосом" львівського Євромайдану. Також публічно підтримувала ініціативу "За Порошенка у першому турі". З початком війни на Донбасі почала активно допомогати українським військовим.

У 2018 році президент вручив їй орден імені Княгині Ольги ІІІ ступеня. Під час президентських виборів 2019 була довіреною особою Петра Порошенка на Львівщині.

Зараз вона балотується у Верховну раду під 5 номером у списку партії "Європейська солідарність".

Я буду працювати для України, вона в мене одна, мені немає куди звалювати і я буду боронити українську державу, в якій хочу жити, – пояснює Софія Федина.

Жан Беленюк

Спортсмен, греко-римський борець → Партія "Слуга народу" (№10)

Вік: 28 років

Освіта: закінчив Національний університет фізичного виховання і спорту України, де здобув ступінь магістра психології спорту. Також навчався у міжрегіональній академії управління персоналом за спеціальністю "Управління бізнесом". Заслужений майстер спорту України. Лейтенант ЗСУ.

Спортивна кар'єра. Боротьбою Жан почав займатися ще у 2000 році. Зараз він – срібний призер Олімпійських ігор 2016, срібний призер Європейських ігор 2015, чемпіон та бронзовий призер чемпіонатів світу 2015 та 2014, триразовий чемпіон, бронзовий призер чемпіонатів Європи у 2016, 2014, 2012 роках, бронзовий призер Універсіади у 2013, переможець Європейських ігор 2019.

Політична і громадська кар'єра. У 2016 року Жан Беленюк долучився до патріотичного флешмобу #яЛюблюСвоюКраїну – він опублікував відеозвернення й розповів, за що любить Україну. Також він публічно підтримав Зеленського.

Артем Федецький

Футболіст → Партія "Слуга народу"

Вік: 34 роки

34 роки Освіта: закінчив Луцький інститут розвитку людини вищого навчального закладу "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" за спеціальністю "Маркетинг". Футболіст, колишній гравець національної збірної України.

Спортивна кар'єра. Артем Федецький розпочав кар'єру в донецькому "Шахтарі", а в елітному дивізіоні українського футболу почав виступати в 2007 році в складі київського "Арсенала". Сезон-2007/2008 Артем провів у лавах клубу "Харків", потім повернувся в "Шахтар", звідки в 2009 році на правах оренди перейшов у "Карпати". За три роки у складі львів'ян Федецький доріс до основного гравця національної збірної України.

У 2012-му Артем перейшов у "Дніпро", з яким став срібним призером чемпіонату України-2013/2014 і фіналістом Ліги Європи-2014/2015. У 2016 році Федецький у складі збірної України виступав у фінальній частині чемпіонату Європи у Франції. Після Євро перейшов до лав новачка німецької Бундесліги "Дармштадта", але закріпитися в команді не зміг і несподівано для багатьох у 2017 році повернувся в "Карпати". Останнім часом ходили чутки, що Федецький може стати спортивним директором львівського клубу.

Політична і громадська кар'єра. Футболіст потрапив до списку кандидатів у народні депутати в виборчому окрузі №118 Львівської області від партії "Слуга народу".

Анастасія Приходько

Співачка → Партія "Батьківщина" (№5)

Вік: 32 роки

32 роки Освіта: закінчила Київський національний університет культури і мистецтв.

Кар'єра у шоу-бізі. Ще в 15-річному віці Приходько спробувала себе на кастингу з відбору учасниць до складу дівочого гурту "ВІА Гра", але не пройшла. Після навчання співачка розпочала сольну кар'єру, взявши участь у низці фестивалів. Популярність Анастасія Приходько здобула завдяки перемозі в російській "Фабриці зірок-7". Після телеконкурсу молода співачка підписала контракт з продюсером Костянтином Меладзе. У 2009 році стався скандал в українському Нацвідборі і зірка із піснею "Мамо" поїхала на Євробачення від РФ, де посіла 11-е місце. У жовтні 2018 року зірка повідомила, що йде зі сцени.

Політична і громадська кар'єра. Після анексії Криму Анастасія припинила виступив РФ, а також відмовилась від усіх здобутих у Росії нагород. На додачу, зірка повністю перейшла на українську мову та активно почала давати концерти на Сході. У 2015 році Приходько робила спробу зайти в політику з Радикальною партією, але після шквалу критики заперечила це. Минулоріч зірка разом з комбатом "Української добровольчої армії" Андрієм Гергертом презентувала суспільно-політичний рух "Вимагаю змін", але потім вийшла з руху.

У тому ж 2018-му артистка долучилася до команди Юлії Тимошенко. За цей час Приходько встигла потрапити в скандал: в інтерв'ю Яніні Соколовій співачка не змогла дати відповіді на запитання ведучої і зрештою просто встала і пішла.

Іво Бобул

Співак → Партія "Патріот" (№5)

Вік: 66 років

66 років Освіта: отримав фах токаря у професійно-технічному училищі Слов’янська, у 2006 році закінчив Чернівецький державний університет за спеціальнiстю "Музична педагогіка та виховання". Доктор філософських наук.

Кар'єра у шоу-бізі. Іван Бобул розпочинав із виступів у ресторанах. На професійну сцену вийшов у 1979 році у складі вокально-­інструментального ансамблю. Згодом він виступав у різних ВІА та був солістом кількох філармоній. Під час роботи в колективах брав також участь у багатьох конкурсах та фестивалях. Багато пісень з репертуару Іво Бобула стали народними шлягерами: "Душі криниця", "Місячне колесо", "Якщо любиш, кохай", "Скрипалю". Відомими є його дуети зі співачкою Лілею Сандулесу ("Берег любові", "А липи цвітуть"). 1998 року Бобулу було присвоєне звання народного артиста України. Зараз співочу кар’єру артист поєднує із викладанням вокалу.

Політична і громадська кар'єра. За довгу співочу кар'єру Іво Бобул агітував за різні політичні сили. При цьому він не приховував, що не бачить у цьому нічого поганого, адже артисти теж мають якось заробляти. Як розповідав артист, він ніколи не давав концертів на підтримку Віктора Ющенка і Юлії Тимошенко. Натомість активно підтримував Віктора Януковича під час президентської і парламентської гонки.

У 2018 році з'явилося повідомлення про намір Бобула й самому балотуватись у президенти, але згодом співак спростував цю інформацію. Свої сили артист спробує на парламентських виборах 2019: він бореться за депутатський мандат з партією "Патріот".

Михайло Поплавський

Співак, ректор КНУКіМ, нардеп → Аграрна партія України (№1)

Вік: 69 років

69 років Освіта: закінчив Київський державний інститут культури (сучасний КНУКім), доктор педагогічних наук (1990), професор, екс-ректор.

Кар'єра у шоу-бізі. У 1993 році Поплавський став ректором Київського національного університету культури і мистецтв. Для популяризації закладу він і розпочав музичну кар'єру, хоча особливим талантом не вирізнявся. Водночас разом зі студентами ректор влаштовував яскраві шоу, завдяки яким йому вдалося здобути всеукраїнську популярність. Він також є засновником шоу "Крок до зірок", "Наша пісня" та інших. У 2001 році вийшов альбом Поплавського "Кропива", а в 2012 – "З добром до людей". Формально "Юний Орел" вже завершив кар'єру, але досі продовжує виступати.

Політична і громадська кар'єра. Поплавський – нардеп трьох скликань. "Співочий ректор" вперше потрапив у парламент у 2002 році (висувався в Кіровоградській області). Тоді ж він був заступником голови Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності. З 15 січня 2014 року він – нардеп-самовисуванець по одномандатному округу (Черкащина). Голосував за закони про диктатуру, однак підтримав проект Постанови про засудження застосування насильства, що призвело до загибелі мирних громадян України, а також Постанову про самоусунення Януковича від виконання конституційних повноважень. На парламентських виборах 2014 року увійшов до депутатської групи "Воля народу", у якій перебуває і зараз. За статистикою відвідувань ВР, практично всі засідання депутат прогуляв.

На виборах 2019 Поплавський йде в Раду як лідер "Аграрної партії". Несподівано для всіх його публічно підтримав Олег Винник, що вирушив в агітаційний тур Україною з аграріями.

Віталій Білоножко

Співак → Партія "Сила і честь" (№22)

Вік: 66 років

66 років Освіта: закінчив Київську національну консерваторію імені П. І. Чайковського.

Кар'єра у шоу-бізі. У 80-х працював солістом Київського театру естради на Подолі та солістом Держтелерадіо України. Популярність Білоножку принесли спільні пісні з дружиною Світланою. У 1994 році вийшли дві компакт-касети артистів під спільною назвою "Ярмарок", через рік – "Яблуневий туман". Відтоді ж Білоножки почали активно гастролювати, а вже в 1995-му отримали звання народних артистів. Наприкінці 1990-х пара заснувала фестиваль "Мелодія двох сердець", який проводять і досі.

Політична і громадська кар'єра. У різні роки Віталій Білоножко певні політичні сили, а в 2014 році й сам намагався потрапити до парламенту. На тодішніх виборах співак боровся за мандат у мажоритарному окрузі на Полтавщині від партії "Батьківщина", але його підтримали лише 2,86% виборців. Цьогоріч Білоножко вирішив підтримати політсилу Ігоря Смешка. "Я вже у своєму житті наспівався", – пояснив співак своє бажання йти в політику.

Я знаю, що буду робити. Хочу, щоби не було недолугостей в законі про інтелектуальну власність, згуртувати людей, якщо там будуть симпатики до культури. Також хочу закон про меценатство, щоб зробити легшим життя артистів, бо вони дійсно кинуті останньою владою. І, безумовно, все, що буде Смешко пропонувати, що не зашкодить моєму народові, – окреслив Білоножко свої плани.

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