ПриватБанк відповів вкладникам, чи вплине рішення суду на роботу банку

Окружний адміністративний суд Києва скасував націоналізацію ПриватБанку, тож українців непокоїть, як таке рішення вплине на їхні кошти. Дізнайтеся, як далі працюватиме банк та що чекає його вкладників.

Як стало відомо, суд задовольнив позов колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського до Нацбанку та Кабміну щодо неправомірності націоналізації банку. Однак це рішення ще не набуло чинності, а Міністерство фінансів готує апеляційну скаргу.

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Представниця Приватбанку Інна Музичук повідомила, що сам банк у цьому судовому процесі не є відповідачем чи учасником. "Ми можемо лише зазначити свою позицію з огляду на ситуацію. І вона виглядає доволі оптимістичною – банк за будь-яких умов продовжить свою стабільну роботу, як це і було завжди, усі 27 років існування банку", – наголосила вона.

За її словами, більш ніж два роки ПриватБанк виступає проти колишніх акціонерів в українських та міжнародних судах, вимагаючи відшкодування збитків, сума яких сягає мільярдів доларів США. Нині нараховується понад 1000 судових проваджень в Україні та світі. "Як голова незалежної наглядової ради ПриватБанку, я впевнено заявляю, що незалежно від того, хто переможе в цих президентських перегонах, банк не зупиниться у своєму прагненні досягти справедливості", – запевнила Музичук.

Вона також відзначила, що за перший квартал 2019 року ПриватБанк отримав 7 мільярдів гривень чистого прибутку, а минулоріч став найефективнішим банком України.

У свою чергу Нацбанк закликає вкладників Привату не панікувати та не знімати всі свої кошти з рахунків, оскільки для них ризиків ніяких немає. По суті, рішення суду стосується лише влади і колишнього співвласника банку. Зрештою, і сам Коломойський не говорить про повернення ПриватБанку, хоча вимагає при цьому 2 мільярди гривень компенсації.

Експерти також запевняють, що попереду – тривалий судовий процес, який не вплине на українців. Навіть націоналізація ПриватБанку в 2016-му не призвела до потрясінь.

Якщо хтось чи побоюється, чи сподівається, що президентом стане Володимир Зеленський, нібито близький до колишнього власника банку Ігоря Коломойського, то він, як і будь-який обраний президент, перший буде зацікавлений у тому, щоб ситуація на валютному ринку була спокійною. Підстав бігти і забирати свої депозити у ПриватБанку, скуповувати валюту, немає, – стверджує експерт Центру соціально-економічних досліджень CASE-Україна Володимир Дубровський.

У коментарі ВВС він наголосив, що курс гривні залежить не від того, хто є власником банку: "Це залежить від того, чи буде Нацбанк друкувати гроші, чи будуть стабільними надходження від експорту і від українських заробітчан, від того, якою буде співпраця України з Міжнародним валютним фондом".

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