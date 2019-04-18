Націоналізація ПриватБанку визнана незаконною: суд задовольнив позов Коломойського

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов колишнього співвласника ПриватБанку Ігоря Коломойського до Нацбанку та Кабміну щодо неправомірності націоналізації банку.

У суді оголосили, що "процедура націоналізації ПАТ "КБ "Приватбанк" визнана безпідставною та такою, що здійснена з численними порушеннями чинного на той момент законодавства, наслідком чого стало неправомірне втручання держави у право акціонерів банку, у тому числі позивача Ігоря Коломойського, мирно володіти належним їм майном, що є порушенням як вимог національного законодавства, в тому числі Конституції України, так і положень міжнародних стандартів у цій сфері".

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В НБУ натомість наголосили, що будуть оскаржувати рішення суду в апеляційній інстанції.

"Рішення суду не набрало законної сили та буде оскаржене Нацбанком. Ми продовжимо доводити законність дій та прийнятих рішень регулятора в апеляційній інстанції. Вкотре звертаємо увагу, що породжена судовими рішеннями правова невизначеність підриває фінансову стабільність", — наголосив начальник управління претензійно-позовної роботи Юридичного департаменту НБУ Віктор Григорчук.

Рішення про виведення неплатоспроможного ПриватБанку за участю держави приймалось відповідно до норм чинного законодавства, було підтримане РНБО та урядом з метою забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян. Законність рішень очевидна, і зворотна процедура неможлива, адже для цього немає ні правових, ні економічних підстав, – підсумувала заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова.

ПриватБанк

Відзначимо, що націоналізація Привату була вимогою МВФ для надання траншу Україні. 27 лютого 2019 стало відомо, що колишній власник ПриватБанку, олігарх Ігор Коломойський, у суді почав процес оскарження рішення уряду про націоналізацію банку. В інтерв'ю BBC Коломойський заявляв, що очікує отримати компенсацію від держави за націоналізацію ПриватБанку "у тому чи іншому вигляді" після виборів. Пізніше розмір цієї компенсації олігарх оцінив у 2 мільярди доларів.

Коломойський

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