Середня зарплата в Україні: жителі яких регіонів заробляють найбільше

Зубожіння скасовується: попри ріст цін, тарифів та загальної вартості життя, в Україні зростають і зарплати. Дізнайтеся, у яких регіонах заробляють найбільше та як змінився рівень оплати праці за останні 5 років!

За свіжими даними, середня зарплата в Україні на початок 2019 року становить 9,2 тисячі гривень. Це – майже втричі більше ніж 2014-му, коли українці заробляли 3,2 тисячі.

Українці за кордоном: Куди їздили та скільки витрачали грошей у 2018 році

Відтоді ця сума щороку зростає:

2015 – 3,5 тис. грн

– 3,5 тис. грн 2016 – 4,4 тисячі

– 4,4 тисячі 2017 – 6 тисяч

– 6 тисяч 2018 – 7,7 тисячі

– 7,7 тисячі 2019 – 9,2 тисячі

Звісно, у доларовому еквіваленті ситуація не така позитивна: у 2014 році українці в середньому отримували 396,37 долара, у 2015-му – вже 219,09, у 2016-му – 183,43, у 2017-му – 225,10, у 2018-му – 276,48. Станом на січень цього року середня зарплата складає 333,08 доларів.

Найбільше заробляють жителі Києва – 13,7 тисячі гривень, на другому місці Донецька область – 10 тисяч, на третьому – Київська область з 9,7 тисячі. Найнижча середня зарплата на початку 2019-го в Чернівецькій області – лише 7 тисяч.

Розмір середньої зарплати в регіонах України / slovoidilo.ua

Слід зазначити, що темпи інфляції в Україні вже не такі високі, як, приміром, у 2015 році (43,3%). Станом на 2018-й рівень інфляції становив 9,8% – це найнижчий показник за останні п'ять років.

Середня зарплата і рівень інфляції в Україні / slovoidilo.ua

Читайте також: Лоукостер Wizz Air вдвічі підвищив ціну на популярну послугу