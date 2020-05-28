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Притула назвав ТОП 7 улюблених місць у Києві: непопсова добірка
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Проживши багато років у столиці, Сергій Притула зрозумів, що кияни приходять на Майдан лише на Революції, а для зустрічі з друзями чи прогулянки наодинці у Києві є інші – значно цікавіші місця. Відвідайте їх і ви!
Стандартний набір для туриста, який приїжджає у Київ, виглядає так: Майдан, Хрещатик, Софія, Михайлівський, Лавра та Поділ. Але є багато інших непопсових місць, які й вирішив розкрити у своєму відеоблозі Сергій Притула.
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Улюблені місця Притули, куди піти в Києві
Вулиця Іоанна Павла ІІ
Я страшенно люблю її навесні, особливо в період цвітіння. І якщо ви не маєте алергії, то немає нічого милішого, аніж прогулятись цією вулицею зверху вниз у бік Великої Васильківської, адже по обидва боки тебе супроводжує вишнева алея, а пішохідна зона по краю обрамлена традиційними київськими каштанами.
Ближче до ресторану "Балкон" каштани переходять у липи, стоячи у тіні яких можна помилуватись будинком №13. Він цікавий тим, що в 2005-2008 роках там на сьомому поверсі у двокімнатній квартирі ділили квадратні метри я та гурт "Скай" у повному складі, а на п'ятому поверсі жив Фома з гурту "Мандри". Не будинок, а творча цитадель! До речі, якщо спуститись цією вуличкою трішки вниз, то по лівій стороні розташований офіс та склад волонтерського фонду "Народний тил".
Спаський бастіон
Якщо не дійти до Лаври, а сходити наліво, то можна потрапити в ще одну мою улюблену локацію. Бастіон цей непростий, адже раніше він був одним із укріплень Києво-Печерської фортеці, яку розбудовували багато років. Спочатку цим займались козаки під проводом Самойловича, а потім підключився і гетьман Мазепа. Це одна з найвищих точок Києва, і з неї відкривається фантастичний вид – особливо ввечері, особливо на Лівий берег.
Раніше ця місцевість була трохи запущена і про неї мало хто знав. Туди можна було заїхати машиною, але зараз там навели порядок: автівкою туди не проїдеш, бо поставили шлагбаум, зробили сходи, впорядкували територію. Тобто милуватись Києвом звідти можна й зараз, але, як на мене, атмосфера трохи зіпсувалась.
Замок барона
Коли ви будете біля Золотих воріт, а ви однозначно там будете, зверніть увагу на Замок барона. Він розташований за адресою Ярославів вал, 1. Цей чудернацький замок з гаргуйльями на фасаді був побудований у Києві під час будівельної лихоманки поміщиком Михайлом Підгірським. Перші поверхи пан Підгірський здавав в оренду, а потім продав. Ніхто з наступних власників у цьому будинку не жив, але впродовж років у приміщенні цієї будівлі були кондитерська, пекарня, редакція газети і навіть театр німого кіно.
Після революції цей будинок розбили на комунальні кімнати. Зараз він пустує, там ніхто не живе і взагалі замок готується до реконструкції. При чому готується давненько. Неподалік від цієї споруди є кульова пиріжкова "Ярослава". Здаю точку! Якщо ви захочете смачного пиріжка з м'ясом чи булочку з корицею, вам туди. А якщо ви замовите фірмовий пиріжок "Слов'янський", вас чекає сюрприз.
Музей авіації
А тепер стрімко несемося з центру в бік Кільцевої дороги. Неподалік від аеропорту "Жуляни" є місце мрії хлопчиків та дівчаток. За адресою Медова, 1 розташований Музей авіації, де запаркувались на вічний спокій десятки бортів цивільної та військової авіації. Якщо ви хочете, щоб ваша дитина пищала від захвату не тільки тому, що їй дозволили ще годину повтикати у гаджет, вам сюди.
Дітки можуть не лише помилуватись літаками зовні, а й у деяких побувати в салоні та навіть посидіти за штурвалом. Що ще треба для розвитку бурхливої уяви вашої дитини? Ну хіба ще політати на гелікоптері чи маленькому приватному літаку! Такі можливості у Києві та поза ним теж є.
Троєщина
А ще у столиці можна помилуватись Троєю, але не тією, яку спалили греки. Я про район Троєщина, про який ви однозначно чули, навіть якщо ви не живете в столиці. Для широкого загалу для Троєщини сформували чомусь негативний образ, мовляв, це небезпечне місце, у якому є підвищена можливість нарватись на гоп-стоп. Насправді – нічого подібного.
Троєщина – це милий спальний райончик, за яким, як подейкують старожили, починається край світу. Десь якраз за вулицею Закревського. А шанс отримати в голову там такий самий, як і будь-де якщо прокладати піший туристичний маршрут між будинками вночі. Безперечно, окрасою Троєщини є студія "Фільм UA", де знімають багато вітчизняних фільмів та серіалів, реклами для закордонних брендів, а ще там проводять екскурсії.
Поряд на вулиці Електротехнічній влітку запарковуються рядочками сотні фур, під'їхавши до яких можна за адекватними цінами купити кавун, диню чи просто кинути в багажник ящик помідорів. Словом, хоч раз побувавши на Троєщині, ви точно зрозумієте: туди люди переїжджають абсолютно не тоді, коли життя дає тріщину.
Музей рухомого складу Укрзалізниці
Щоб не ображати інші види транспорту, запрошую вас до музею залізниці. Знайти його легко, адже він розташований на залізничному вокзалі. Потрапити туди можна з 14 колії. Подивитись там є на що! Величезна кількість олдскульних локомотивів, дрезини, якісь чудернацькі вундервафлі на колесах...
Але найбільший інтерес у мене викликають історичні вагони-салони. Тут вам і розкішний салон для міністра Столипіна, який приїхав на ньому до столиці, щоб знайти тут свою смерть. Тут і вагон-салон, у якому в грудні 1918 року на станції Фастів було підписано попередній текст універсалу про об'єднання УНР і ЗУНР. А ще люксовий вагон для представників радянської політеліти, на якому любив кататись перший секретар ЦК КПУ Щербицький.
Про музей мало знають, тому і людей там мало. До речі, якщо ваші дітки коли-небудь захочуть стати машиністами потяга чи провідниками, то після музею везіть їх у Сирецький парк. Там досі діє дитяча залізниця!
Бонус: хата
Це ще одна моя улюблена локація, яку я називаю просто Хата. Розташована вона на Позняках між вулицями Ахматової та Княжим затоном. Це натуральна сільська хата, у якій з 1947 року живуть люди, що тримають кіз, свиней та курей. Там надзвичайно круто. Ця хата оточена багатоповерхівками. Ділянка там величезна, їх хотіли звідти вигнати, пропонували з'їхати у якісь квартири, але ті люди живуть і не здаються. Коротше кажучи, якщо ви любите контрасти та абсурд, то вам сюди.
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