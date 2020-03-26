Природа очищується? Що не так з хорошими новинами про екологію під час пандемії

Ви точно натрапляли на радісні новини про поліпшення екологічної ситуації в світі після введення карантинних заходів через пандемію коронавірусу. Ми розібрались, що насправді відбувається у Венеції та чи дійсно рівень забруднення знизився.

Головна проблема цих новин про покращення екології – те, що це не зовсім новини, а подекуди – просто маніпуляції. І хоча зараз нам потрібен позитив, але про достовірність теж не варто забувати.

До теми: Позитивні новини про коронавірус у світі: що з цього правда, а що – ні

Тож ми проаналізували інформацію про "перемоги" та розібрались, що з цього правда, а що – ні.

"У каналах Венеції з'явилися лебеді і дельфіни!"

Під такими гучними заголовками у Facebook, Twitter і у численних ЗМІ поширили вірусне відео про "незвичні" явища природи, як "побічний ефект" карантину від COVID-19. Мовляв, люди сидять по домівках, менше забруднюють навколишнє середовище – природа відновлюється. Ми тільки "за" відновлення природи, але й про достовірність інформації не варто забувати.

Лебеді: правда, але таки фейк!

Правда полягає в тому, що лебеді дійсно плавають у Венеції. Фейковість інформації з вірусного відео криється в іншому меседжі – птахи з'являються у місті на воді регулярно і це ніяк не пов'язано з карантином від коронавірусу!

National Geographic надрукував офіційне спростування цього фейку: лебеді – часті гості у каналах одного з островів венеціанської лагуни – Бурано. Саме там і були зроблені фотографії, які розійшлися у фейкових повідомленнях "про відновлення природи". До речі, схожі світлини з лебедями можна побачити у репортажах та публікаціях 2012 та 2019 років. Тобто, задовго до карантину.

Лебеді у Бурано

Дельфіни – не з Венеції!

Щодо перебування дельфінів у каналах Венеції – то це фейк в кращих його традиціях!

Поширене відео про дельфіна у Венеції, де він жваво грається з людьми, що стоять на краю пірсу – до цього міста не має жодного стосунку.

Venice hasn't seen clear canal water in a very long time. Dolphins showing up too. Nature just hit the reset button on us pic.twitter.com/RzqOq8ftCj — Gianluca De Santis (@b8taFPS) March 17, 2020

Насправді відео було знято в італійському порті Кальярі, що на острові Сардинія біля паромного причалу. Про це також повідомляє у своєму спростуванні National Geographic, посилаючись на відео з YouTube. Слід зауважити, що у вірусному ролику була використана лише частина оригінальної зйомки, що говорить про навмисну маніпуляцію з метою введення в оману користувачів мереж. Можете подивитися оригінальне відео – у назві зазначено, що воно зняте саме в Кальярі:

Проте, ми провели додаткову верифікацію цього відео. На одному з фрагментів ролику на задньому плані чітко помітно декілька характерних споруд на узбережжі. За допомогою Google Планета Земля на мапі порту Кальярі були ідентифіковані аналогічні споруди, а також (визначивши кут ракурсу) – місце зйомки – той самий причал. Тож, дельфіни хлюпалися не у каналах Венеції, а в Сардинії!

По той бік новин

А що з кабанами?

Як і в лебедів у Венеції, так і в кабанах, які гуляють спорожнілими вулицями Італії, немає нічого. Проте, відео з кабанами також публікуються в мережі й з'являються в новинах, якими ілюструють "повернення дикої природи" в період карантину. Щоправда, кабанів зазвичай не виносять в заголовки – вони не такі милі, як дельфіни й лебеді. Проте, кабани є; але вони були й раніше.

Фото: SEFaS/Ajutament de Barcelona

Незаперечний факт у всіх цих новинах про "відновлення" природи тільки один: вода в венеціанських каналах дійсно стала чистішою – і в ній видно рибу, яку раніше не можна було розгледіти в каламутній воді.

"П'яні слони в Китаї влаштували вечірку"

Ще одна новина, яка потішила користувачів соцмереж – це історія про вечірку слонів. Повідомлялося, що в Китаї неподалік від озера Ерхан (провінція Юньнань) 14 слонів увійшли в опустіле через карантин село в пошуках їжі, знайшли там "30 кілограмів" кукурудзяного вина (в інших новинах згадується віскі), сп'яніли, і пара з них вляглася спати серед чайних кущів, поки інші обіймалися і танцювали.

Більшість ЗМІ посилалися на пост Epicalyptic у Facebook, не уточнюючи, що це за сторінка і кому вона належить. Їхній допис із фотографіями сплячих слонів отримав майже триста тисяч репостів, але на сьогодні він відредагований. Від початкового повідомлення про слонів, які випили "30 кг кукурудзяного вина"практично нічого не залишилося: зараз там написано, що "ніхто не знає, звідки взялися фотографії сплячих слонів" і додається посилання на статтю National Geographic, у якій спростовується історія про "п'яних слонів".

Китайське національне агентство "Сіньхуа" провело невелике розслідування, і з посиланням на керівництво провінції Юньнань повідомило: слони дійсно були, і навіть завдали шкоди в одному селі, в тому числі перевернули кілька каністр з саморобним вином, але чи пили вони його – невідомо. Звідки взялися розтиражовані фото, агентство не змогло з'ясувати.

Ми розуміємо, що зараз хороші новини потрібніші, ніж у докризові часи. І хоча на перший погляд новини про милих сплячих слонах (нехай і не п'яних), лебедів (нехай і частих гостей Бурано), дельфінів (нехай і не в каналах Венеції) нікому не шкодять, але це не зовсім так.

Широке поширення в ЗМІ практично всього світу всіх цих повідомлень ще раз доводить, що в гонитві за кількістю читачів журналісти все менше схильні перевіряти інформацію з соцмереж. А значить, набагато шкідливіша фейкова інформація також може потрапити в ЗМІ – і дійсно завдати шкоди.

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