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Позитивні новини про коронавірус у світі: що з цього правда, а що – ні

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Коронавірус - фото 1
Коронавірус / hbr

Пост про хороші новини щодо коронавірусу облетів увесь світ. І, дійсно, причини радіти у нас є. Однак, чи все з цього чиста правда?

  • Китай закрив свою останню лікарню з коронавірусом у зв'язку з невеликою кількістю нових випадків. Правда.

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  • Лікарі в Індії досягли успіху в лікуванні коронавірусу. Вони застосовують комбінацію препаратів: Лопінавір, Ретоновір, Осельтамівір з хлорфенаміном. Вони збираються запропонувати ці ліки всьому світу. Частково правда. Частково маніпуляція. Комбінацію препаратів від ВІЛ використовували в Ухані. Проте, наразі це не ліки проти коронавірусу.
  • Дослідники Медичного центру Еразмус стверджують, що знайшли антитіла проти коронавірусу. Правда.
  • Apple знову відкриває всі 42 магазини в Китаї. Правда. За інформацією агенції Reuters Apple відновив 13 березня роботу своїх 42 фірмових магазинів, що були закриті більше місяця тому.
  • 103-річна китайська бабуся повністю одужала від коронавірусу після лікування протягом 6 днів в Ухані, Китай. Правда.

Позитивні новини про коронавірус у світі: що з цього правда, а що – ні - фото 393386

  • Клініка Клівленда розробила тест на COVID-19, який дає результати протягом декількох годин, а не днів. Правда.
  • Хороші новини з Південної Кореї, де число нових випадків захворювання скорочується. Застаріла інформація.
  • За словами експертів, Італія сильно постраждала тільки тому, що у них найстаріше населення в Європі. Маніпуляція. Дійсно, показник тривалості життя в Італії один з найвищих у Європі 84,3 року. Але аналогічні показники у Франції, на Кіпрі і в Люксембурзі.
  • Вчені в Ізраїлі, ймовірно, скоро оголосять про розробку коронавірусної вакцини. Маніпуляція. Стаття з такою інформацією розміщена у виданні Haartz, але посилаються автори на “джерело”.
  • 3 пацієнти з Меріленду з коронавірусом повністю одужали та повернулися до повсякденного життя. Правда.
  • Канадські вчені роблять великі успіхи в дослідженнях COVID-19. Правда.
  • Біотехнологічна компанія з Сан-Дієго розробляє вакцину проти COVID-19 у співпраці з Університетом Дьюка і Національним університетом Сінгапуру. Правда.
Позитивні новини про коронавірус у світі: що з цього правда, а що – ні - фото 393387
  • Людина з першим випадком захворювання коронавірусом в окрузі Талса вилікувався. Це підтвердили два тести з негативним результатом. Правда.
  • Всі 7 пацієнтів, які проходили лікування в лікарні Сафдарджунга в Нью Делі, одужали. Щонайменше перебільшення. На сайті Міністерства охорони здоров'я та сімейного забезпечення (Ministry of Health and Family Welfare) Індії статистики в розрізі окремих медичних установ не ведеться, є лише за територіями.
  • Плазма від недавно видужали пацієнтів з Covid-19 може лікувати інших інфікованих. Ймовірно, правда. Неможливо перевірити.

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Джерело: behindtheukrainenews
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