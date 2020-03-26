У ВООЗ розповіли, як потрібно боротися з коронавірусом

У ВООЗ заявили, що потрібно вводити агресивні заходи

Поширення коронавірусу по всьому світу – виклик, з яким зіткнулися як успішні країні, так і ті, чий економічний стан бажає кращого. Однак, як показує практика, перед COVID-19 рівні абсолютно всі. Саме тому у ВООЗ вирішили наголосити на способах боротьби з захворюванням.

Зокрема, мовиться про агресивні заходи з пошуку, тестування, ізоляцію, відстеження контактів, а також лікування. Саме ці кроки допоможуть країнам уникнути значних втрат. Закликав до агресивніших заходів у боротьбі з COVID-19 генеральний директор ВООЗ Тедрос Адан Гебреєсус під час брифінгу у Женеві 25 березня.

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На жаль, на думку очільника ВООЗ, самоізоляції громадян виявилось недостатньо, щоб побороти пандемію коронавірусу.

"Самі собою ці заходи не приведуть до припинення пандемії. Агресивні заходи з пошуку, ізоляції, тестування, лікування і відстеження є не тільки найкращим і швидким виходом з екстремальних соціальних та економічних обмежень, але і найкращим способом запобігання їм", – зазначив глава ВООЗ.

"These measures are the best way to suppress & stop transmission, so that when restrictions are lifted, the #coronavirus doesn’t resurge. The last thing any country needs is to open schools & businesses, only to be forced to close them again because of a resurgence"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) March 25, 2020

Він підкреслив, що досі понад 150 країн світу мають менше ніж 100 випадків зараження.

"Якщо вони здійснять такі ж агресивні заходи зараз, ці держави мають шанси запобігти поширенню вірусу й уникнути жорсткіших соціальних і економічних втрат, які є в інших країнах", – підкреслив Гебреєсус.

Так, у країнах Африки на південь від Сахари поки налічується трохи більше як 1400 випадків захворювання на COVID-19.

І саме вживання агресивних заходів стримування захворювання, тестування та виявлення контактів допоможуть цим країнам зупинити поширення небезпечного захворювання. У цьому переконаний гендиректор ВООЗ.

Ми ж нагадуємо, що в Україні продовжили карантин до 24 квітня, тож проводьте його правильно:

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