Prince of Persia: The Dagger of Time дивіться кінематографічний трейлер гри

Ubisoft представила кінематографічний трейлер Prince of Persia: The Dagger of Time – свого нового кооперативного VR-проекту по всесвіту.

Кільком гравцям в шоломах віртуальної реальності належить пробратися через тематичні кімнати, вирішуючи дорогою різні головоломки і управляючи часом. Взяти участь одночасно можуть до чотирьох людей.

За сюжетом, заснованим на трилогії Пісків часу, героям доведеться розібратися з якимось магом, що створює армію піщаних монстрів: про це учасників просить сама Імператриця часу.

Це вже третій такий проєкт, до цього студія відкрила віртуальні квест-кімнати Beyond Medusa's Gate і Escape the Lost Pyramid. Спробувати гру можна буде в спеціальних локаціях по всьому світу. Точної дати виходу у Prince of Persia: The Dagger of Time поки немає.

