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Prince of Persia: The Dagger of Time дивіться кінематографічний трейлер гри

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Prince of Persia - фото 1
Prince of Persia / 3dnews

Ubisoft представила кінематографічний трейлер Prince of Persia: The Dagger of Time – свого нового кооперативного VR-проекту по всесвіту.

Кільком гравцям в шоломах віртуальної реальності належить пробратися через тематичні кімнати, вирішуючи дорогою різні головоломки і управляючи часом. Взяти участь одночасно можуть до чотирьох людей.

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За сюжетом, заснованим на трилогії Пісків часу, героям доведеться розібратися з якимось магом, що створює армію піщаних монстрів: про це учасників просить сама Імператриця часу.

Це вже третій такий проєкт, до цього студія відкрила віртуальні квест-кімнати Beyond Medusa's Gate і Escape the Lost Pyramid. Спробувати гру можна буде в спеціальних локаціях по всьому світу. Точної дати виходу у Prince of Persia: The Dagger of Time поки немає.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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