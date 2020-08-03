Фанат Silent Hill 2 виявив моторошну пасхалку в заставці гри: її не зауважували 19 років

Відеоігри – це настільки комплексний продукт, що часом дрібні деталі проходять повз увагу геймерів. Нещодавно користувач Reddit з ніком ZombiePizzas1999 виявив жахливу пасхалку у вступному ролику Silent Hill 2.

Цей кадр з інтро Silent Hill 2, напевно, знайомий усім геймерам – навіть тим, хто в сам хоррор не грав.

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Джеймс Сандерленд, головний герой, дивиться на своє відображення в брудному дзеркалі. Сцена погано освітлюється, тому очі героя не дуже добре видно. Але якщо висвітлити картинку, можна виявити страшну деталь: Джеймс дивиться зовсім не на своє відображення, а прямо на гравця! Майже два десятки років фанати Silent Hill 2 і не підозрювали, що хоррор з порога ламає четверту стіну.

Нагадаємо, що легендарна Silent Hill 2 вийшла 24 вересня 2001 року. Гра по сей день вважається однією з найуспішніших частин знакової хоррор-франшизи, а водночас – найулюбленішою фанатами. До речі, днями в Twitter з'явився офіційний акаунт Silent Hill. Шанувальники серії пов'язують це зі швидким анонсом нової частини серії, але Konami, звичайно, все заперечує.

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