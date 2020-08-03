На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Фанат Silent Hill 2 виявив моторошну пасхалку в заставці гри: її не зауважували 19 років
-
- 32
Відеоігри – це настільки комплексний продукт, що часом дрібні деталі проходять повз увагу геймерів. Нещодавно користувач Reddit з ніком ZombiePizzas1999 виявив жахливу пасхалку у вступному ролику Silent Hill 2.
Цей кадр з інтро Silent Hill 2, напевно, знайомий усім геймерам – навіть тим, хто в сам хоррор не грав.
Це цікаво: Творець оригінальної гри Mafia розкритикував її ремейк
Джеймс Сандерленд, головний герой, дивиться на своє відображення в брудному дзеркалі. Сцена погано освітлюється, тому очі героя не дуже добре видно. Але якщо висвітлити картинку, можна виявити страшну деталь: Джеймс дивиться зовсім не на своє відображення, а прямо на гравця! Майже два десятки років фанати Silent Hill 2 і не підозрювали, що хоррор з порога ламає четверту стіну.
Нагадаємо, що легендарна Silent Hill 2 вийшла 24 вересня 2001 року. Гра по сей день вважається однією з найуспішніших частин знакової хоррор-франшизи, а водночас – найулюбленішою фанатами. До речі, днями в Twitter з'явився офіційний акаунт Silent Hill. Шанувальники серії пов'язують це зі швидким анонсом нової частини серії, але Konami, звичайно, все заперечує.
Читайте також: Sony дарує власникам PlayStation 4 по 10 доларів, але деякі гравці від цього в люті
- 03 серпня
-
21:59Шкідливі звички у їжі з нашого дитинства
-
21:42Винахідливі японці замаскували Suzuki Jimny під Land Rover Defender
-
21:24Слава Камінська похизувалася розкішним декольте
-
21:14Секс на пляжі: все, що варто знати про райську насолоду
-
21:004 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
20:53Вживання цих продуктів викликає набряклість
-
20:435 порад для тих, хто кепсько почувається у спеку
-
20:22Хімічні серця: Amazon виклав у мережу трейлер мелодрами
-
20:13Фанат Silent Hill 2 виявив моторошну пасхалку в заставці гри: її не зауважували 19 років
-
19:51Три знаки Зодіаку, з якими важко жити у шлюбі
-
19:42Офтальмологи назвали 3 звички, які негативно впливають на ваш зір
-
19:23Зіркова тренерка Аніта Луценко показала, як правильно робити планку
-
19:14У книгах Хемінгуея знайшли багато помилок: у всьому винен поганий почерк письменника
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
19:047 кіногероїнь, які найбільше бісять глядачів, хоч і незаслужено
-
18:55Готуємо ідеальну смажену картоплю: 8 порад
-
18:42Мерлін Монро і Нікола Тесла: студент розмалював архівні фото, і вони заворожують
-
18:25Як зрозуміти, чим займатися в житті: три дієві поради
-
18:13Коронавірус проти роботи: співробітники компаній розповіли, як працювали з COVID-19
-
18:00Гороскоп на 4 серпня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:50Схудла Rihanna обтягнула фігуру шкіряною сукнею
-
17:41Не XR: експерти назвали найпопулярнішу в історії модель iPhone
-
17:20Психологи розповіли, як фотошоп знищує самооцінку жінок
-
17:13Дивіться, як пінгвіни у Британському зоопарку реагують на мильні бульбашки: кумедне відео
- 03 серпня
-
21:14Секс на пляжі: все, що варто знати про райську насолоду
-
19:047 кіногероїнь, які найбільше бісять глядачів, хоч і незаслужено
-
17:01Українські Мальдіви і Бора-Бора: Сергій Притула показав свій відпочинок на Херсонщині
-
14:24ТЕСТ: Перевір, чи зможеш обрати стиглий кавун
-
12:25alyona alyona, Kalush та Ко влаштували поминки українського репу: прем'єра нових треків
-
09:11Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 3 серпня
-
07:19Погода в Україні 3 серпня: у яких областях пройдуть дощі
- 02 серпня
-
21:53Названа найбезпечніша країна після скасування заходів з боротьби з COVID-19
-
18:50Дівчина тижня: гаряча зірка мережі Крістіна Дрім, яка спокушає апетитними формами (18+)
-
15:51Сам собі барбер: як підстригти бороду вдома
-
12:54Нова музика літа: плейлист свіжих треків тижня
-
10:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 серпня
-
08:19Погода в Україні 2 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 01 серпня
-
21:53У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці
-
18:50Чотири неочевидні ідеї чим зайнятися, коли нудно
-
16:23Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:05Правда про український рок-н-рол: 5 книг про наших зірок
-
12:22Тест: як ти проведеш останній місяць літа
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 серпня
-
08:333 плюси розумного вживання кави щодня
- 31 липня
-
21:327 секретів ідеального сексу на підлозі
-
18:32Україну поділили на 4 карантинні зони з різними правилами: карта
-
17:15Відпочинок у Бакоті 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
-
15:18Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
-
12:15ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про магічний світ Гаррі Поттера