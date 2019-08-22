Правило 10 тисяч годин не працює: чому цей метод не зробить з вас професіонала

Канадський науковий журналіст Малкольм Гладуелл популяризував теорію про те, що якщо практикуватися в чомусь 10 тисяч годин і більше, то станеш професіоналом у цій області. Але вчені з Кейсовського університету в Клівленді прийшли до висновку, що постійну практику сильно переоцінюють.

"Ідея зміцнилася в нашій свідомості, але це сильне спрощення, – сказала Брук Макнамара, одна з авторів дослідження. – Людські навички складаються зі складної комбінації зовнішніх факторів, генетичної схильності, взаємодії між людьми та практики".

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Гладуелл у своїх спостереженнях посилався на дослідження 1993 року, яке вказувало на те, що чим більше скрипалі та піаністи займалися музикою, тим досконалішою ставала їх майстерність. Малкольм узагальнив середню кількість практики, вказану в праці, до 10 тисяч годин, і пояснив цим успіх багатьох знаменитостей, від Білла Гейтса до Beatles.

Макнамара і її колеги вирішили провести власне дослідження. Вони попросили три групи скрипалів, які оцінювали свої навички як середні, погані і хороші, записувати, скільки часу вони практикуються.

Міф про 10 тисяч годин суттєво переоцінений

До двадцяти років багато досвідчених скрипалі напрацьовують в середньому близько 6 тисяч годин практики. Серед учасників дослідження були старші музиканти, які займалися вже понад 11 тисяч годин у своєму житті і при цьому оцінювали свої навички як середні. Але були і ті, хто при такій же кількості занять говорив, що він досконало опанував гру.

Фактори залежать від досліджуваної навички: в шахах це може бути інтелект або робоча пам'ять, в спорті – наскільки ефективно людина використовує кисень, – пише Макнамара. – Практика робить вас кращими, ніж ви були вчора, але не обов'язково піднімає вас над вашим сусідом або іншим учнем у класі скрипки.

Автори оригінального дослідження 1993 року прокоментували свіжі дані.

"Я все ще вважаю, що навмисна практика є найважливішим фактором розвитку", – сказав психолог Ральф Крамп.

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