ТОП 7 популярних міфів, у які ми досі віримо (а дарма)

Ми звикли поглинати інформацію тоннами, рідко перевіряючи факти. Це, у свою чергу, спричинило бум фейків, які геть не відповідають дійсності. Зрештою, деякі легенди звучать настільки переконливо, що в них вірять навіть запеклі скептики.

Радіо МАКСИМУМ дослідило найпоширеніші міфи, що стосуються знакових подій і відомих особистостей. Читайте їх спростування, які розкриють вам очі!

Міф № 1: Лев з логотипа Metro-Goldwyn-Mayer вбив свого дресирувальника

Лев, заставка з яким була знята в 1957 році (таких левів було кілька за всю історію), нікого не вбивав і не калічив. До речі, після цього він з'являвся в багатьох фільмах.

Міф № 2: Яблуня, завдяки якій Ньютон відкрив закон гравітації, досі росте

По-перше, яблуні не живуть стільки (350 років), а по-друге, історія про падіння яблука – лише легенда.

Міф № 3: У Windows не можна створити папку з назвою con ("ботанік"), бо так в дитинстві обзивали Білла Гейтса

Неможливість створити папку з такою назвою не пов'язана з яким-небудь прізвиськом. Крім con, ви не зможете назвати папки prn, aux, nul, com1, com2, lpt1 та інші. Річ у тому, що за часів зародження операційних систем деякі імена були зарезервовані за конкретними файлами.

Міф № 4: "Сімпсони" – найдовший мультсеріал в світі

Найдовший мультсеріал в історії – аніме Sazae-san (1969). Він йде набагато довше, ніж "Сімпсони", і налічує понад 7 000 епізодів. У 2013 році його включили в Книгу рекордів Гіннесса як найдовший анімаційний серіал.

Міф № 5: Джекі Чан – єдиний герой бойовиків, який нікого не вбивав у своїх фільмах

Насправді актор неодноразово вбивав персонажів у фільмах, зокрема, в бойовиках "Проект А", "Міський мисливець", "1911", "Меч дракона".

Міф № 6: YouTube створив 16-річний школяр

Відеохостинг був створений 14 лютого 2005 Стівом Ченом, Чадом Херлі і Джаведом Карімом, яким на той момент було 26, 28 і 25 років відповідно.

Міф № 7: "Аватар" є єдиним фільмом, що зібрав у прокаті 2 млрд доларів

Наразі існує три фільми, які зібрали в прокаті понад 2 млрд: "Титанік", "Зоряні війни: Пробудження сили" і "Месники: Війна нескінченності".

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