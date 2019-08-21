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Як йога та медитація впливають на мозок: цікаве дослідження
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Регулярні заняття йогою та медитацією змінюють структуру мозку, з'ясували американські та нідерландські вчені.
У спостережувану групу увійшли понад 3700 осіб, котрі займаються йогою та медитацією – учасники масштабного дослідження із загальною вибіркою у 15 тисяч осіб.
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Випробовувані заповнили опитувальник про спосіб життя і здоров'я, а також пройшли МРТ-сканування головного мозку. Понад дві тисячі осіб пройшли цю процедуру кілька разів за період дослідження, що дозволило вченим спостерігати зміни.
Учасники, які займалися йогою та медитацією, частіше за інших повідомляли про високий рівень стресу, але 90% з них зазначили, що практики допомагають їм впоратися з напругою.
Учені виявили, що у "йогів" права амигдала та лівий гіпокамп були меншими в обсязі в порівнянні з тими, хто не займався йогою і медитацією, причому ці зони зменшувалися з часом.
Відмінності в обсязі були знайдені тільки у правій амигдалі, не в лівій. Це підтверджують попередні дослідження та пояснюється тим, що права амигдала пов'язана з негативними емоціями та миттєвими реакціями, тоді як ліва відповідає за позитивні емоції і пам'ять, – йдеться в статті.
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