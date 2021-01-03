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Правило 1 відсотка: чому одні отримують все, а інші – нічого
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Щоб стати у 10 разів багатшим й успішнішим, зовсім не потрібно працювати у 10 разів більше. Достатньо використовувати правило 1%, яким з нами ділиться американський підприємець Джеймс Клір. Візьміть на озброєння поради, якими він залюбки ділиться!
"Працювати потрібно не 12 годин на добу, а головою", – казав колись Стів Джобс. І з ним складно не погодитися. Гаразд, але як тоді це втілити у реальному житті? Кілька простих порад дав підприємець Джеймс Клір.
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Сила кумулятивної переваги
Уявіть два дерева, що ростуть поруч. Щодня вони змагаються один з одним за сонячне світло та життєдайну вологу. Якщо одне дерево росте хоча б трішки швидше за інше, воно стане трохи вищим, отримає більше сонця й дощу. Наступного дня завдяки цій додатковій енергії воно виросте ще трохи вище. Згодом воно прикриє друге дерево й отримуватиме левову частку сонячних променів і поживних речовин із ґрунту.
Таке дерево дасть більше насіння, а отже, у наступному поколінні дерев цього виду стане теж більше. Цей процес повторюватиметься, поки дерева, які спочатку були трішки кращі за конкурентів, не займуть більшу частину лісу.
Ситуацію, коли зовсім незначна перевага з часом збільшується, вчені називають кумулятивною перевагою.
Переможець отримує все
Схоже відбувається і з людьми. Як і дерева в лісі, ми часто змагаємося за одні й ті ж ресурси. Політики змагаються за голоси виборців, письменники – за місце в списку бестселерів, спортсмени – за золоті медалі, компанії – за потенційних клієнтів, телеканали – за нашу увагу і час.
Такий ефект, коли невелика різниця у віддачі призводить до нерозмірної винагороди, називають ефектом "Переможець отримує все". Достатньо мати перевагу усього в один відсоток, одну секунду, одну гривню, щоб отримати 100% нагороди.
Будь-які рішення, пов'язані з обмеженими ресурсами, наприклад часом і грошима, природним чином приводять до ситуації, коли переможець отримує все.
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Переможець отримує більшу частину
Ефект "Переможець отримує все", характерний для індивідуальних змагань, часто призводить до виникнення ефекту "Переможець отримує більшу частину" в інших сферах життя.
Опинившись у вигідній позиції (вигравши золоту медаль або отримавши директорське крісло), переможець починає накопичувати переваги, які допомагають йому перемагати знову і знову. Те, що спочатку було лише невеликим відривом, тепер стає більше схожим на правило 20/80.
Перемога в одному збільшує шанси перемогти й в іншому. А кожен наступний успіх тільки зміцнює становище переможців.
Згодом всі нагороди та переваги виявляються у тих, хто спочатку трохи перевершував конкурентів, а ті, хто трохи відставав, залишаються майже ні з чим. Цей принцип також називають ефектом Матвія по цитаті з Біблії "...Бо кожному, хто має, дасться і примножиться; а в того, хто не має, відніметься і те, що має".
Але тепер повернімося до питання, поставленому на початку статті. Чому все-таки тільки деякі люди й організації мають у своєму розпорядженні більшість переваг і благ?
Правило одного відсотка
Навіть невелика різниця в роботі з часом може призвести до нерівномірного розподілу привілеїв. Саме тому настільки важливі правильні звички.
Достатньо всього лише на 1% перевершувати конкурентів. Але якщо підтримувати свою перевагу сьогодні, завтра, день за днем, ви будете раз за разом перемагати внаслідок цієї переваги. І кожна перемога приноситиме ще кращі результати.
Це і є правило 1%. Не потрібно бути у два рази кращими, щоб отримати у два рази більше. Потрібно бути краще тільки на 1% кращим за інших. Тож наступного разу, коли виникатиме бажання схалтурити, подумайте над тим, чого ви зможете досягнути, якщо будете викладатися бодай на 1% більше.
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