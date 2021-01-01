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Учені назвали вагомий плюс того, що ваш бос – жінка

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Жінки-керівники краще долають кризу - фото 1
Жінки-керівники краще долають кризу

Консалтингова компанія Zenger / Folkman провела дослідження для того, щоб виявити, хто краще справляється з кризою у період пандемії COVID-19. Виявилося, що жінки на керівних посадах спокійніше сприйняли труднощі, ніж чоловіки. Деталі розповідаємо далі!

Автори дослідження проаналізували оцінки 454 чоловіків і 366 жінок топ-менеджерів, складені їх клієнтами та прямими підлеглими з березня по червень 2020 року. Керівників оцінювали за 19 компетенціями, які найсильніше впливають на бізнес-результат (наприклад, як вони проявляють ініціативу, розвивають та мотивують інших).

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З'ясувалося, що жінки отримали вищі результати за 13 компетенціями – і в цілому їх оцінювали як ефективних лідерів частіше, ніж чоловіків. Причому розрив між чоловіками та жінками виявився більшим у порівнянні з торішнім дослідженням. Це може говорити про те, що жінки у цілому краще справляються з кризою, вважають автори статті.

Учені назвали вагомий плюс того, що ваш бос – жінка - фото 441590
Жінки-керівники краще справляються з кризовими ситуаціями

Однією з причин більшої ефективності жінок-керівників дослідники називають високий рівень залученості їх безпосередніх підлеглих. Згідно з опитуванням, співробітники у період кризи особливого оцінюють навички міжособистісного спілкування – вміння мотивувати, ефективно вибудовувати діалог, співпрацювати та працювати у команді.

Оцінки цих навичок у жінок були в середньому вищими, ніж у чоловіків.

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Джерело: Harvard Business Review
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