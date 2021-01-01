Усього 20 хвилин на тиждень: це заняття покращить ваше сімейне життя

Хто б що не говорив, але над стосунками потрібно працювати щодня. І ми пропонуємо вам виділяти усього 20 хвилин на тиждень, щоб покращити ваше сімейне життя. Нумо пробувати робити себе та свою кохану щасливішими!

Експерти зі стосунків пропонують додати до свого сімейного життя. Приділяйте йому хоча б 20 хвилин на тиждень і ви зауважите, наскільки зміниться клімат між вами.

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У чому полягає хитрість?

Це може здатися нереальним, але ви дійсно можете змінити своє сімейне життя, приділяючи цьому по 20 хвилин на тиждень. Секрет дуже простий. Читайте разом в один і той же час протягом 20 хвилин. Незабаром ви помітите, що почали більше читати, вести цікавіші бесіди, частіше спілкуватися один з одним, а ваші взаємини значно покращилися.

Як почати це робити?

Ось кілька простих порад, які допоможуть вам уже сьогодні почати змінювати своє сімейне життя. Пам'ятайте: брати участь у спільному читанні повинна вся сім'я. Якщо у вас є діти, то їх теж потрібно долучати до цього процесу. Виділіть для цього спеціальний час. Наприклад, після вечері, коли збирається вся родина. Поясніть домашнім, що ви плануєте новий цікавий сімейний захід, і що кожен з них грає у ньому першорядну роль. Скажіть їм, що це зробить їх розумнішими, сильнішими та цікавішими. Придумайте цьому заходу незвичайну назву. Перед читанням обов'язково вимкніть усі гаджети, щоб вам ніхто не міг перешкодити. Попросіть членів сім'ї вибрати для себе книгу, журнал або газету. Подбайте заздалегідь, щоб був вибір джерел читання. Поставте таймер на 20 хвилин і читайте, читайте, читайте! Через 20 хвилин поділіться один з одним враженнями про прочитане.

Що потрібно врахувати

Більшість сучасних людей читають книги на електронних пристроях. Якщо діти хочуть читати на планшеті або телефоні, переконайтеся, що вони не грають на них потай від вас. Читати веселіше, якщо поруч буде що-небудь смачненьке. Заздалегідь приготуйте корисний перекус для всієї родини. Визначтеся, в який день і в який час ви будете проводити спільне читання. Так ви виробите ще одну корисну звичку. Ви здивуєтеся, як скоро діти почнуть цікавитися, коли ж ви будете читати разом знову. Непомітно 20 хвилин можуть перерости у 30 або 45. Якщо є можливість, приділяйте час цьому заняттю щодня, а не раз на тиждень.

Тож виділяйте бодай 20 хвилин на тиждень цьому приємному заняттю, щоб зміцнити вашу сім'ю. Гарантуємо, що це приємне заняття позитивно вплине не лише на клімат у вашій родині, а й на вас!

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